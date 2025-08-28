Cumhurbaşkanı Erdoğan: TCG Anadolu'nun bir büyüğünü yapıyoruz

TUZLA'daki İstanbul Tersanesi'nde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'ın açılış programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Donanmamızın amiral gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'nun kapıları ziyaretçilere açık olacak. Şimdi bunun bir büyüğünü yapıyoruz inşallah. Bununla kalmayacağız. Bize yakışan neyse onu yapacağız. TCG Anadolu'da Bayraktar TB2, TB3 ve Kızılelma gibi insansız hava araçlarımızın yanı sıra Zaha, Vuran, Kobra gibi zırhlı araçlarımız da yer alacak. Teknofest ziyaretçileri, Türk denizciliğinin nereden nereye geldiğini, bugün hangi yeteneklere sahip olduğunu böylece görme fırsatı bulacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki İstanbul Tersanesi'nde düzenlenen düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'ı ziyaret etti. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, İstanbul Valisi Davut Gül, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören ve Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara hitabı sonrasında 285 metre uzunluğunda ve 72 metre genişliğinde olan, envantere katılmasıyla birlikte Mavi Vatan'daki güç unsurlarının en büyüğü olacak milli uçak gemisinin uçak test rampasının son modül kaynağını yaptı. Ardından eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Selçuk Bayraktar ile TCG Savarona'ya ziyaret gerçekleştirdi.

'ONLAR KOŞACAK AMA YİNE DE BİZİ YAKALAYAMAYACAK'

Programda katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Engellere rağmen inancın ve azmin neleri başardığını görmek isteyenler bugün açık söylüyorum Türk savunma sanayisine bakıyor. Ülkemizin iftihar vesilesi olan savunma sanayimiz kelimenin tam anlamıyla her alanda destan yazıyor. Dostlarımız başarılarımızdan övgüyle bahsederken hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Varsın uğraşsınlar; onlar koşacak ama yine de bizi yakalayamayacak. Burada şunu özellikle ifade etmek isterim. Bundan yüz yıl önce İstiklal Harbimiz nasıl ezilenlere umut aşılamışsa, savunma sanayi hamlelerimiz de bugün mazlumlara cesaret veriyor. Filistin'den Suriye'ye, Yemen'den Somali'ye, Sudan'dan Libya'ya nerede sıkıntı çeken bir kardeşimiz varsa, Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyor. Elbette bugünlere kolay gelmedik. Sevgili gençler, ne mi yaptık? 'Olmaz' diyenlere aldırmadık. 'Yapamazsınız' diyenlere kulak asmadık. 'Hayal görüyorsunuz' diyenlere prim vermedik. Hayalperest olmadık ama hayal kurmaktan da asla vazgeçmedik. İnsanımıza güvendik. Mühendislerimize, şirketlerimize, siz gençlerimize sonuna kadar inandık. Sonuçta çok kısa sürede dünyanın gıptayla takip ettiği bir seviyeye ulaştık" dedi.

'SAVARONA YILLARCA KADERİNE TERK EDİLMİŞTİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazar günü inanıyorum ki sizler de Boğaz'daki geçit merasimini izlediniz. 'Avara' komutuyla zafer yolculuğuna başlayan ve 24 Ağustos'ta dünyanın incisi İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerimiz hepimizin göğsünü kabarttı. Çok maksatlı amfibi gemimiz TCG Anadolu, Barbaros Sınıfı fırkateynimiz TCG Oruç Reis, ilk milli fırkateynimiz TCG İstanbul, ilk milli savaş gemimiz TCG Heybeliada, amfibi çıkarma gemimiz TCG Sancaktar, hayalet denizaltımızın ikinci platformu TCG Hızır Reis, Kılıç Sınıfı hücumbotumuz TCG Kalkan, mayın avlama gemimiz TCG Alanya gibi her biri donanmamızın caydırıcı gücü olan son teknolojiye sahip platformlarımızı oraya götürdük. Bu gemilerimizle birlikte Gazi Mustafa Kemal'in emaneti TCG Savarona da geçit törenimizde ilk kez yer aldı. Savarona yıllarca kaderine terk edilmişti. Cumhuriyetimizin bir dönemine tanıklık eden bu yat, maalesef bir ara edebe aykırı şekilde, üzülerek söylüyorum, kumarhane olarak da kullanılmıştı. Biz bunu aldık, aslına sadık kalarak baştan aşağı yeniledik ve mavi sularla tekrar buluşturduk. Gazi Mustafa Kemal'in, 'Bir çocuğun oyuncağını beklemesi gibi bekledim' dediği yatını burada yakından görebileceksiniz. Yarışmalarda dereceye giren evlatlarımız ile şehit yakınları ve gazilerimiz ise Savarona gemisini ziyaret edebilecekler. Donanmamızın amiral gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'nun kapıları da ziyaretçilere açık olacak. Şimdi bunun bir büyüğünü yapıyoruz inşallah. Bununla kalmayacağız. Bize yakışan neyse onu da yapacağız. TCG Anadolu'da Bayraktar TB2, TB3 ve Kızılelma gibi insansız hava araçlarımızın yanı sıra Zaha, Vuran, Kobra gibi zırhlı araçlarımız da yer alacak. Teknofest ziyaretçileri, Türk denizciliğinin nereden nereye geldiğini, bugün hangi yeteneklere sahip olduğunu böylece görme fırsatı bulacak" diye konuştu.

'TEKNOFEST GENÇLİĞİ, BENTLERİ TEK TEK YIKARAK DOLU DİZGİN GELİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz savunma sanayimizi güçlendirirken aynı zamanda genç kuşakların teknolojiye, dijitale, inovasyona ilgisini de artırmaya çalışıyoruz. Teknofestler bu gayretlerimizin adeta sembolü haline geldi. İlkini 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz Teknofest'in bu sene yurt içinde 10'uncusunu, toplamda 12'ncisini düzenliyoruz. 8 yılda yaklaşık 11 milyona yakın ziyaretçi ağırladık. 2025 senesinde 1'incisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 2'ncisi İstanbul'da olmak üzere iki Teknofest tertip ettik. Toplam 63 yarışmaya 1 milyon 200 bine yakın yarışmacı başvuru yaptı. Teknofest'in her yıl gençlerimizin ilgisine daha fazla mazhar olmasını çok kıymetli görüyorum. Bütün bu rakamlar aslında bizlere şunu söylüyor. Teknofest gençliği, bentleri tek tek yıkarak maşallah doludizgin geliyor. Bu ülkenin gençleri teknoloji araştırmaya, yeni şeyler keşfetmeye daha fazla merak duyuyor. Bu milletin pırıl pırıl evlatları, Türkiye için hayal kurmaktan ve hayallerinin peşinden gitmekten asla vazgeçmiyor. Onca algı çalışmasına, dozu sürekli artırılan onca provokasyona, propagandaya rağmen gençlerimiz kendilerine güveniyor, inanıyor, yarınlarına umutla bakıyor" ifadelerini kullandı.