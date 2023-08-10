Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Muş Valiliği'ne yeni atama yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi 57 ile Muş Valiliği'ne Avni Çakır atanırken, eski vali İlker Gündüzöz ise Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi 57 ile yeni vali ataması yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Vali kararnamesine göre Muş Valiliği'ne Avni Çakır atanırken Muş Valisi İlker Gündüzöz ise Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı.

Vali Avni Çakır kimdir?

1968 yılında Aksaray'da doğdu. İlk Orta ve Lise tahsilini Aksaray'da tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1990 yılında Tekirdağ Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Sırası ile Manisa/Selendi ve Bolu/Kıbrısçık ilçesinde Kaymakam Vekilliği, Sivas/Akıncılar, Kars/Akyaka ve Yozgat/Çayıralan ilçelerinde Kaymakamlık görevinde bulundu.

2002 yılında Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığında Mülkiye Müfettişi olarak göreve başladı. 2003 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu.

1992 yılında Kaymakam Adayı iken yabancı dil ve mesleki eğitim amacıyla 8 ay süreli İngiltere'de bulundu. 2010 yılında Mülkiye Başmüfettişi iken İçişleri Bakanlığınca 6 ay süre ile gönderildiği A.B.D.'de Northern Illinois University'de Kamu Yönetimi ve Liderlik konusunda eğitim aldı. Gerek Kaymakamlık gerekse Mülkiye Müfettişliği görevleri sırasında değişik konularda 20'den fazla hizmet içi eğitim çalışmasına katıldı.

2017 yılı Haziran ayında atandığı 1. Hukuk Müşavirliği görevini 09.01.2019 tarihine kadar yürüttü. 10/01/2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname'sinin 48'inci maddesi ile Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne dönüştürülmesi üzerine 16.06.2020 tarihine kadarda vekaleten Genel Müdürlük görevini ifa etti. Son olarak 09.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kastamonu Valiliği görevine atandı. Vali Avni Çakır evli ve 2 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. - MUŞ