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Erdoğan ve Selman Mekke'de Görüştü

Erdoğan ve Selman Mekke'de Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere bulunduğu Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile bir araya geldi" denildi.

Kaynak: ANKA
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