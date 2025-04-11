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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diploması Forumu'nda konuştu. Erdoğan İsrail'in Suriye saldırılarına tepki göstererek, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazasında Trump ve Putin başta olmak üzere, bölgede nüfuz sahibi aktörlerle anlayış birliği ve yakın diyalog halindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diploması Forumu'nda İsrail'in son dönemde artan Suriye saldırına geniş yer ayırdı. Trump ve Putin'le anlayış birliği içinde olduklarını ifade eden Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazasında Trump ve Putin başta olmak üzere, bölgede nüfuz sahibi aktörlerle anlayış birliği ve yakın diyalog halindeyiz." dedi.

"BÖLGE HALKI ACIYA DOYDU"

İsrail'in saldırılarının bölge İsdtikrarını tehdit ettiğini ifade eden Erdoğan, "İsrail özellikle Lübnan'a ve Suriye'ye yönelik saldırılarıyla bölgenin istikrarını doğrudan tehdit eden sorunlu bir ülkeye dönüşüyor. İsrail'in saldırıları DEAŞ ile mücadele çabalarını da sekteye uğratıyor. Suriye halkı acıya, zulme ve savaşa doymuştur. Suriyeli kardeşlerimize bunları tekrar yaşatma niyetinde olanlar hesaplarını buna göre yapmalıdır. Soğuk kanlılığımızı, sabrımızı, meseleleri diyalog yoluyla çözme tavrımızı kimse yanlış anlamamalı, yanlış yorumlamamaları, sükunetimiz birilerini çok hatalı heveslere sürüklememelidir." ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DE BÜTÜN ADIMLARI KARARLILIKLA ATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Trump ve Putin ile diyalog içinde olduklarını ifade eden Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazasında Trump ve Putin başta olmak üzere, bölgede nüfuz sahibi aktörlerle anlayış birliği ve yakın diyalog halindeyiz. Suriye hükümeti ile aramızdaki mutabakatlar çerçevesinde gerekli bütün adımları atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye üç kıtanın merkezinde yer alan bir ülkedir. Biz Avrupa ülkesi olduğumuz kadar bir Asya ve Afrika ülkesiyiz. Bu üç kıtanın tüm halkları ile aramızdaki bağları daha da ileri taşımanın, komşuluk hukukunu geliştirmenin mücadelesini veriyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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