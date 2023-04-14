Cumhurbaşkanı Erdoğan, sunucuyu böyle azarladı: Çağırsana ya, ne duruyorsun?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'da katıldığı deprem konutları temel atma töreninde ilginç anlar yaşandı. Sahnede anahtar teslimi sırasında, vatandaşların ismini anons eden sunucuyu azarlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çağırsana ya, ne duruyorsun" diye seslendi.

Malatya'da deprem konutları temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhur İttifakı liderleri katıldı.

SUNUCUNUN BEKLEMESİNE SİNİRLENDİ

Temel atma töreninde ilginç anlar yaşandı. Sahnedeki sunucu, anahtar teslimi için daire sahipleri vatandaşların isimlerini tek tek anons etti. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, sunucunun beklemesine sinirlendi.

"YA ORHAN, SEN NE YAPIYORSUN?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sunucuyu, "Çağırsana ya, ne duruyorsun" diye azarladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yanına gelen sunucuya, "Ya Orhan, sen ne yapıyorsun? Bağır ya" diye tepki gösterdi.