Erdoğan, Ermeni Patrik Maşalyan ve Milletvekili Sıvacıoğlu'nu Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ile Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı Dolmabahçe'de kabul etti. Görüşmeye Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Kültür ile Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ile Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabulde Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'da yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı