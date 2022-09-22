Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Zelenski ile yürüttüğü diplomasi sonucu 200 savaş esiri takas edildi

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş sürürken, New York'ta BM Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Zelenski arasındaki diplomatik trafiği sonuç verdi. Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin ara buluculuğunda 200 savaş esiri mübadele edilirken, Erdoğan ise gelişmeyi savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olarak niteleyerek iki lidere de teşekkür etti.

Rusya'nın 24 Şubat'ta topraklarına ayak bastığı Ukrayna ile savaşı aylardır sürüyor. Bu süre zarfında her iki taraftan çok sayıda asker kaybı yaşanırken, birçok asker de esir alındı.

PUTİN VE ZELENSKİ İLE YOĞUN DİPLOMATİK TRAFİK

ABD'nin New York kentinde düzenlenen 77. BM Genel Kurulu'na katıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada da Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında diplomatik temaslarını sürdürdü.

200 SAVAŞ ESİRİ TAKAS EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin ve Zelenski ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesinin bugün yapıldığını açıkladı.

"ÖNEMLİ BİR ADIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde gazetecilere ABD ziyaretini değerlendirdiği söyleşide, Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi.

İKİ LİDERE DE TEŞEKKÜR ETTİ

Esir mübadelesine imkan verdikleri için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e teşekkür eden Erdoğan, "Bu süreçte gayret gösteren bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum." dedi.

NEW YORK TİMES, ERDOĞAN'IN ÇABALARINI ÖVDÜ

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantılarında yaptığı konuşmayı değerlendiren bir haber yayımlandı. Haberde, BM Genel Kurul görüşmelerinin ilk günü konuşma yapan liderler arasında en çok dikkat çeken isimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emmanuel Macron olduğuna işaret edilerek, iki liderin Rusya- Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabaları masaya yatırıldı.

PUTİN İLE TEMASLARINA DİKKAT ÇEKTİLER

Erdoğan ve Putin'in en son geçen hafta Özbekistan'da yaptığı görüşmeye de işaret edilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaş boyunca Putin ile olan yakın ilişkisini koruyarak savaşın küresel etkilerini hafifletmeye çalıştığı, son görüşmede de Ukrayna'nın topraklarının geri verilmesi gerektiğinin de altını çizdiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulundaki konuşmasında kullandığı, "Savaşın hiçbir zaman kazananı olmayacağını düşünüyoruz, adil bir barış sürecinin ise kaybedeni olmayacaktır. Makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik süreç yoluyla krizden onurlu bir çıkış yoluna ihtiyacımız var." ifadelerine yer verilen açıklamada, "Erdoğan, tahıl müzakerelerinde merkezi bir rol oynadı." görüşüne yer verildi.

"MACRON'UN TEMASLARI YETERSİZ KALDI"

Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik çaba ve başarısına dikkat çekilirken, Macron'un aylarca Putin ile temas kurduğu ancak bir başarı elde edemediği belirtildi.

Macron, "barış konusunda rol oynayabileceğini iddia eden Batı ittifakının bir konuşmacısı" olarak nitelendirildi.