Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de toplu açılış töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ eliyle Rize'de toplam 3 bin 742 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, 1157 konutun yapımını sürdürdüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda düzenlenen Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Rize'deki yatırımlara ilişkin bilgi veren Erdoğan, eğitimde yaklaşık 2 binden fazla yeni derslik inşa ettiklerini, üniversite kurduklarını, yaklaşık 6 bin kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtıklarını, 110 spor tesisi kazandırdıklarını, bütün öğretim üyelerinin lojmanlarını Salarha Deresi'nin boyuna yaptıklarını belirtti.

Erdoğan, 29 sağlık tesisini tamamlayarak hizmete sunduklarını dile getirerek, "Şehir hastanemiz ile Güneysu ve Çayeli Devlet Hastanelerimizin ihale süreci şu anda devam ediyor. Çevre ve şehircilikte TOKİ eliyle Rize'de toplam 3 bin 742 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik, 1157 konutun yapımına devam ediyoruz." dedi.

Erdoğan, Güneysu Millet Bahçesi'nin tamamlandığını, İyidere Millet Bahçesi'nin yapımı ile Rize, Çayeli ve Pazar millet bahçelerinin projelendirme çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Ulaştırmada 20 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu toplam 191 kilometreye çıkardık. Ovit Tüneli'ni, İyidere- İkizdere yolu ve Hurmalık Tünelleri ve Salarha Tüneli'ni tamamlayıp trafiğe açtık. Denizin üzerine inşa ettiğimiz yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli Rize Artvin Havalimanımızı şehrimize kazandırdık." diye konuştu.

"Rize'ye 98 tesis inşa ettik"

Erdoğan, Karadeniz'in lojistik üssü İyidere Lojistik Limanı'nın yapımının sürdüğünü ve 2 yıl içinde bitirileceğini belirtti.

"Tarım ve ormanda Rize'ye 3 içme suyu tesisi, 78 taşkın koruma tesisi ve 17 hidroelektrik santrali olmak üzere toplam 98 tesis inşa ettik." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çiftçilerimize 9 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide şehrimize yeni bir organize sanayi bölgesi ve Teknokent kurduk. Enerjide Rize'ye, Güneysu'ya, Ardeşen'e, Çayeli'ne, Fındıklı'ya, Pazar'a, Kalkandere'ye, Derepazarı'na, İyidere'ye, Kendirli'ye ve Salarha'ya doğal gaz arzını sağladık. Yıl sonuna kadar İkizdere'ye, seneye de Muradiye'ye doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz."

"404 ofis ve 133 iş yeri, altyapısı ve çevre düzenlemesiyle tamamlandı"

Bugün tamamlanan yatırımların hizmete gireceğini söyleyen Erdoğan, "Eğitimde 3 anaokulu, bir imam hatip ortaokulu, üniversitemizin çeşitli yatırımlarının resmi açılışını inşallah buradan yapıyoruz. Rize merkezindeki Çarşı Mahallesi'nde yapılan kentsel dönüşümle 404 ofis ve 133 iş yeri, altyapısı ve çevre düzenlemesiyle tamamlandı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salarha'da 465 konut ve 12 dükkanın, Fener Mahallesi'nde 22 hakim ve savcı konutunun, Ayder'de yenileme ve koruma projesi kapsamındaki termal tesis ve konaklama birimlerinin çevre düzenlemesiyle bitirildiğini kaydetti.

Geçen günlerde ihalesi yapılan toplam 36,7 kilometre uzunluğundaki Ayder Yolu Projesi'nin de en kısa sürede hayata geçirileceğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"İhale bedeli 3,5 milyar lira olan bu önemli yatırımın temel atmasını biraz sonra canlı bağlantıyla gerçekleştireceğiz. Ayrıca bugün Rize Pehlivantaşı Kalkandere Yolu'nun 3 kilometrelik kesiminin resmi açılışını yapıyoruz. Müyesser Kart Huzurevi, Diyanet İşleri Başkanlığımızın çeşitli cami ve Kuran kursu inşaatları, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın güreş salonu ve kamp eğitim merkezi, 16 semt sahası, Çayeli Spor Salonu tamamlandı. Bu yatırımların resmi açılışını da buradan icra ediyoruz.

Devlet Su İşlerimiz çeşitli ilçelerimizde dere ıslahları, çevre düzenlemeleri inşa etti. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz Çamlıhemşin ve İkizdere'de çay fabrikaları kurdu. İller Bankamız tabiat parkı, içme suyu, yol yapımı ve bakımı gibi çeşitli altyapı ve üstyapı projelerini gerçekleştirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz İkizdere, Güneysu, Ardeşen, Çamlıhemşin ilçelerimizde pek çok çalışmayı bitirdi. Tüm bu yatırımları da resmen buradan hizmete alıyoruz. Rize, Güneysu, Ardeşen, Hemşin, Tunca belediyelerimizin yatırımlarıyla birlikte toplam 2 milyar 886 milyon liralık bir yatırımı bugün Rizemize kazandırıyoruz."

Erdoğan, resmi açılışını yapacakları eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını dileyerek, yatırımlarda emeği geçenleri tebrik etti.

Notlar

Erdoğan, konuşmasının ardından telekonferans yöntemiyle Ardeşen Çamlıhemşin Ayder Yolu Temel Atma Töreni'ne bağlandı, butonlara basılarak yolun temeli atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılışını kurdele keserek yaptı.

Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Erkan Kandemir, Çiğdem Karaaslan ve Ömer İleri katıldı.

Daha sonra kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen belediye bloklarında incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Belediyesini de ziyaret etti.

(Bitti)