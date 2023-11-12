Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortak bildiride Yahudi yerleşimciler ilk defa 'terörist' olarak ifade edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 57 ülkenin imzaladığı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nin sonuç bildirisiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Gerçekten çok fazla eylem noktası içeren, bugüne kadar hiç söylenmemiş, yerleşimcileri terörist olarak tanımlayan, hatta jeostrateji üreten bir metin var burada. İlk defa İsrail'in nükleer silahlarından hareketle bölgede 'Nükleer Silahlardan Arındırılma Konferansı'nı teklif ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerle yaptığı söyleşide gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 57 ülkenin imzasının bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nin sonuç bildirisiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Gerçekten çok fazla eylem noktası içeren, bugüne kadar hiç söylenmemiş, yerleşimcileri terörist olarak tanımlayan, hatta jeostrateji üreten bir metin var burada. İlk defa İsrail'in nükleer silahlarından hareketle bölgede 'Nükleer Silahlardan Arındırılma Konferansı'nı teklif ediyoruz" dedi.

UÇAKTA GAZETECİLERİN SORULARINA YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Ortak Zirvesi sonrasında ülkeye dönüş yolunda uçaktaki gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

"SONUÇ BİLDİRGESİNİN BÜTÜN ÇERÇEVESİNİ ÇİZDİLER"

Zirveyle ilgili yöneltilen "Türkiye'nin, bu bildirinin ortaya çıkmasındaki tavrı, tutumu ne oldu, nasıl oldu? Diğer ülkeler, bu bildirideki bütün maddelere rahatlıkla ikna oldular mı? Yoksa bir ikna süreci yaşandı mı? Nasıl bir süreç, bu bildirinin ortaya çıkmasını sağladı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi; "Öncelikle bizler Riyad'a, Filistin'de yaşanan katliama karşı ortak ses verip, ortak çözümler üretmek için geldik. Bir gün önce de Dışişleri Bakanım Hakan Fidan buradaydı ve İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Dışişleri Bakanları ile orada bir toplantı yaptılar. Bu toplantılarda, sonuç bildirgesinin bütün çerçevesini çizdiler.

"BİZİM KAFAMIZ NE YAPILMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA NETTİ"

Evet, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın geleneğinde genelde kınamak vardır. Devletler, çeşitli nedenlerle çok fazla aksiyona girmezler. Ama geçen Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'ndan itibaren bizim kafamız ne yapılması gerektiği konusunda netti ve son gelişmelerin detaylı bir biçimde sonuç bildirgesine eklenmesini talep ettik ve kabul ettirdik. Ülkelerin sonuç bildirgesi için hazırlıkları vardı. Yaptığımız toplantılarda herkes bu metinlerini tekrar gözden geçirdi. Hemen hemen icra ile ilgili bütün teklifler bizden geldi. Böylelikle zirveye gitmeden önce planladığımız konuların hepsinin nihai metne konulması sağlandı.

"BUGÜNE KADAR HİÇ SÖYLENMEMİŞ BİR METİN VAR BURADA"

Gerçekten çok fazla eylem noktası içeren, bugüne kadar hiç söylenmemiş, yerleşimcileri terörist olarak tanımlayan, hatta jeostrateji üreten bir metin var burada. İlk defa İsrail'in nükleer silahlarından hareketle bölgede 'Nükleer Silahlardan Arındırılma Konferansı'nı teklif ediyoruz. Yani olayın hem taktik kısmı var hem stratejik kısmı var. İkisi iyi bağlandı birbirine. Özellikle yardım nasıl götürülecek konusunda daha da ileriye gidildi, "ablukayı kırma" diye bir ifade konuldu mesela. Diplomatik tanımlamanın önüne çok giderek eyleme yönelik bir tanımlanma getirildi.

"FİLİSTİN'DEN DOLAYI ARAMIZDAKİ MESAFE GİDEREK AÇILIYOR"

Üye ülkeler ilk önce bize, 'Ya bunların bir kısmı yapılmazsa niye yazıyoruz biz' dediler. Biz de hep şunu söyledik, 'Ortaya söylemin çıkması lazım ki arkasından eylem gelsin.' Bir şey yapmak isteyen bir ülke olursa, bu metnin referans noktası olması lazım. Daha da önemlisi, Batı şunu görsün, Filistin'den dolayı onlarla bizim aramızdaki mesafe giderek açılıyor ve bu da onun göstergesi."