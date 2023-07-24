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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mücbir sebep düzenlemesini, depremde en çok yıkıma uğrayan Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ile Islahiye ve Nurdağı...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mücbir sebep düzenlemesini, depremde en çok yıkıma uğrayan Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ile Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam ettireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mücbir sebep düzenlemesini, depremde en çok yıkıma uğrayan Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ile Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam ettireceğiz."

Kaynak: AA / Serdar Açıl - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş Adıyaman Malatya Güncel Haberler

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