Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile iftar yaptı! MHP liderinin 99 gül hediyesi dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi.

ÖZBEK OTAĞINDA İFTAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftar yaptı.

99 GÜL HEDİYE ETTİ

MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Esmaül Hüsna'yı temsil eden 99 gül hediye etti. Bahçeli'nin hediye ettiği güller iftar sofrasına konuldu.

İşte iftar yemeğinden ilk fotoğraflar;