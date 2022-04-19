Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile iftar yaptı! MHP liderinin 99 gül hediyesi dikkat çekti - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile iftar yaptı! MHP liderinin 99 gül hediyesi dikkat çekti

AA - Enes Kaplan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile iftar yaptı! MHP liderinin 99 gül hediyesi dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iftarda bir araya geldi. İftar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda gerçekleştirilirken Bahçeli, Erdoğan'a Esmaül Hüsna'yı temsil eden 99 gül hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi.

ÖZBEK OTAĞINDA İFTAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftar yaptı.

99 GÜL HEDİYE ETTİ

MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Esmaül Hüsna'yı temsil eden 99 gül hediye etti. Bahçeli'nin hediye ettiği güller iftar sofrasına konuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile iftar yaptı! İşte görüşmeden ilk kareler

İşte iftar yemeğinden ilk fotoğraflar;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile iftar yaptı! İşte görüşmeden ilk kareler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile iftar yaptı! İşte görüşmeden ilk kareler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile iftar yaptı! İşte görüşmeden ilk kareler

AA / Enes Kaplan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı, İftar, Güncel, Haberler

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