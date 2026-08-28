Erdoğan: Çocukları Efendimizin ahlakıyla buluşturmak hayati

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi Efendimizin örnek ahlakıyla tanıştırmamız, onları Resul-i Kibriya'nın temsil ettiği değerlerle buluşturmamız hayati bir meseledir. Ancak bu şekilde kalplerimizde filizlenen, ailemizde yeşeren ve milletimizde boy veren kıymet hükümlerini bütün insanlığa ulaştırabiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Programı'nda yaptığı konuşmada, ecdadın asırlar boyunca din-i mübin-i İslam'ın sancaktarlığını yaptığını ve İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e duyduğu aşk ve muhabbeti tertemiz bir imanla koruduğunu belirtti.

Merhum Nihat Sami Banarlı'nın çok anlamlı bir tespitini paylaşmak istediğini belirten Erdoğan, özellikle gençlerin ve yeni yuva kuran çiftlerin bu hatırayı çok iyi dinlemesi ricasında bulundu.

Erdoğan, Türk edebiyatının önemli isimlerinden merhum Banarlı'nın, kırdan kente göçün başladığı yıllara ait şu anısını paylaştı:

"Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden İstanbul'a, Ankara'ya ve başka büyük şehirlere göç eden halkımız var. Bunlar ailece gelip apartmanlarda kapıcılık, iç hizmetleri ve başka işler yapıyorlar. Bilhassa kadın adları dikkatimi çekiyor. Gül, Yaz Gülü, Gülşah, Gülşan, Güldalı, Güldane, Gülizar, Kırgülü, Gülbeyaz hatta erkek adı olarak da bazen Gülbey bu güllü isimlerin Anadolu'muzu gül bahçelerine çeviren güzel adların bu derece ısrarla niçin konulduklarını ben biliyorum ama yine de bilmezlikten gelerek soruyorum. Sizin oralarda gül bahçeleri çok olmalı. Köy evlerinin bahçelerinde çok mu çiçek yetiştirirsiniz? Adı Güldalı olan hanım cevap veriyor. 'Hayır Bey, bizim oralarda çiçek bahçesi ne gezer? Biz toprağı tarla diye kullanırız.' Peki kızlarınıza bu kadar çok ve güzel gül adlarını güle hasret duyduğunuz için mi koyuyorsunuz? 'Hayır Bey, bizim hasret duyduğumuz başkadır. Bizim oralarda inanılır ki gül Hazreti Muhammed'in remzidir.'

Erdoğan, "Gül Muhammed teridir" diyen Yunus Emre gibi büyük bir şairin bu milletten ve bu topraklardan çıkmasının boşuna olmadığını aktararak, "Bizim Resul-i Ekrem'e olan sadakatimiz yalnızca milli seciyemizde değil, dilimizde, edebiyatımızda, kültür ve sanatımızda da tezahür etmiştir. Süleyman Çelebi'nin kalbinden beyitlere dökülen Mevlid-i Şerif, yüzyıllardır Efendimize duyulan hürmetin ortak sesidir. Fuzuli'nin Su Kasidesi, Resul-i Kibriya'nın bastığı toprağa ulaşma arzusuyla yanıp tutuşan bir gayenin, böyle bir gayretin ifadesidir. Şairlerimizin, ediplerimizin, hatta padişahlarımızın Efendimize ithafen yazdığı naat-ı şerifler, milletimizin hak yolundaki adanmışlığının en veciz nişaneleridir." ifadelerini kullandı.

Gönlü Peygamber aşkıyla yanan isimlerden birinin de merhum Mehmet Akif İnan olduğunu söyleyen Erdoğan, İnan'ın Hz. Peygambere olan bağlılığını ifade ettiği şu mısraları aktardı:

"Özgürlük menşurum, kanatlarımdır toprağım/Devletim, bayrağım sensin/Maddemsin, manamsın, varım yoğumsun/Ufkumsun, yakınım, uzağım sensin/Annem, babam, atam, kardeşim, yavrum/Evim, barkım, bahçem ve bağım sensin/Seslerin kalbimin dudaklarında/Zamanım, dönemim ve çağım sensin/Ümidim, cihadım, şafağım sende/Hicretim, menzilim, durağım sensin/Seninle olmaktır ahdim, yeminim/Ordum, emirim ve otağım sensin."

"Duruşuyla, tavrıyla, sözü ve yaşantısıyla en yüksek değerlerin tecessüm etmiş haliydi"

Erdoğan, övünçleri, şerefleri, sözleri ve yegane önderleri Resul-i Ekrem Efendimizi bir kez daha kemal-i hürmetle yad ettiğini belirterek, Allah'ın kendilerini adı güzel, kendi güzel Muhammed'in yolundan ayırmaması temennisinde bulundu.

Az önce hocanın huşu içinde okuduğu ve kendilerinin de inşirah bularak dinlediği Ahzab Suresi'nden Allah'ın "İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır." dediğini kaydetti.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gönüller Sultanı, nübüvvetinden önce de ahlakı ve erdemiyle tebarüz etmişti. O, her şeyden evvel etrafındakilerin kendisinden emin olduğu Muhammedü'l-Emin'di. Duruşuyla, tavrıyla, sözü ve yaşantısıyla mütekemmil ahlakın, en yüksek değerlerin tecessüm etmiş haliydi. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimiz bir hadis-i şerifinde kendisinin bu misyonunu şöyle ifade etmişti, 'Benim ve benden önceki peygamberlerin durumu, bir ev inşa eden kimseye benzer. O kimse evi güzelce yapıp mükemmel hale getirmiş, fakat bir köşede sadece bir tuğla yeri boş kalmıştır. İnsanlar bu evi dolaşırlar, ona hayran olurlar ve şöyle derler, keşke şu tuğla da yerine konulmuş olsaydı, işte ben o yeri boş bırakılan tuğlayım, ben peygamberlerin sonuncusuyum.' Hatemü'l-Enbiya diyor ya. O tuğladaki bir toz zerresi olabilmeyi, Kur'an ve sünnetin ışığında ahlak-ı haseneyi kuşanabilmeyi Rabb'im hepimize nasip eylesin diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanlar olarak şahsi yaşantıda, iş ve aile hayatında, toplumla ve tabiatla kurulan ilişkilerde bu ahlakın rehber edinilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kur'an ve sünnetin kılavuzluğunda ahlak-ı hamidiyyeyi, ahlak-ı haseneyi hayatımızın merkezine koymak durumundayız. Bu inancı ve bu kararlılığı her birimizin kuşanması gereklidir. Fakat bu anlayışı öncelikle kendi hayatımıza hakim kılmamız gerekir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi Efendimizin örnek ahlakıyla tanıştırmamız, onları Resul-i Kibriya'nın temsil ettiği değerlerle buluşturmamız hayati bir meseledir. Ancak bu şekilde kalplerimizde filizlenen, ailemizde yeşeren ve milletimizde boy veren kıymet hükümlerini bütün insanlığa ulaştırabiliriz."

(Sürecek)

Kaynak: AA