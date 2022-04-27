Cumhurbaşkanı Erdoğan "Maskelerinizi çıkarın" istediğini yerine getirmeyen profesör - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Maskelerinizi çıkarın" istediğini yerine getirmeyen profesör

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Maskelerinizi çıkarın' istediğini yerine getirmeyen profesör

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarına başlamadan önce Erdoğan'ın uyarısı ile salondaki Bilim Kurulu üyesi profesörler maskelerini çıkardı. Maskesini çıkarmayan profesör sosyal medyada gündem oldu.

26 Nisan günü Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim kurulu toplantısından da yeni maske kararları çıktı. Buna göre,koronavirüs tedbirleir kapsamında uygulanan kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu kalktı. Toplu taşımada ise maske zorunluluğu devam ediyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarına başlamadan önce Erdoğan'ın uyarısı ile salondaki Bilim Kurulu üyesi profesörler maskelerini çıkarırken bir ismin maskesini çıkarmaması dikkat çekti.

Sosyal medyada tartışılan videoyu görenler maskesini çıkarmayan ismin Prof. Dr. Recep Öztürk, Prof. Dr. Ateş Kara ya da Prof. Dr. Tevfik Özlü olabileceği yorumlarında bulundu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Koronavirüs, Güncel, Haberler

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