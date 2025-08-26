Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümünde Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Malazgirt'te omuz omuza destan yazan kahramanların uğruna hayatlarını feda ettikleri mukaddes değerler işte buradadır. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Sünnisi ve Alevisi ile Anadolu'nun gönül harcını muhabbetle yoğuran kurucu irade bugün buradadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okçular Vakfınca Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katıldı.

Buradaki konuşmasında, dün Ahlat'ta gençlerle hasret giderdiklerini, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısının ardından millete seslendiklerini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün de sizlerle o müstesna zaferin 954. yıl dönümünde Malazgirt'teyiz. Bu meydanı hıncahınç doldurarak heyecanımıza ortak olan kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dünyaya, 'biz buradayız ve kıyamete kadar da burada olacağız' mesajını en güçlü şekilde verdiğimiz Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı mübarek olsun. Büyük komutan Sultan Alparslan ve yiğit askerlerinin, gazilerin, akıncı birliklerinin, o kahraman ordunun, her bir neferinin aziz ruhları şad olsun.

Zaferin müjdecisi olan o kutlu günde İslam coğrafyasının dört bir ucundaki camilerde, minberlerde şu hutbe irat ediliyordu, 'Allah'ım, İslam'ın sancağını yükselt ve Alparslan'a yardım et. Onun niyet ve azmini başarıyla neticelendir. O nasıl senin çağrına uyup dininin korunmasına rehavet göstermeden, emrine uymuş ve düşmanlarına bizzat karşı koyarak geceyi gündüze katmışsa, sen de ona zafer kısmet eyle. Dileklerinde ona yardımcı ol. Kaza ve kaderini onun için tecelli ettir.' Sultan Alparslan, 26 Ağustos günü cuma namazını eda ettikten sonra kefen niyetine giydiği beyaz elbisesiyle ordusunun huzuruna çıkmış ve gaza erlerine şu tesirli sözlerle hitap etmiştir; 'Ey askerlerim ve komutanlarım, daha ne zamana kadar biz azınlıkta düşman çoğunlukta olmak üzere böyle bekleyeceğiz. Ben bizzat Müslümanların minberlerde bizim için dua ettikleri bu saatte düşmanın üzerine atılmak istiyorum. Galip gelirsek, arzu ettiğimiz sonuç hasıl olacaktır. Aksi takdirde şehit olarak cennete gideceğiz.' Evet, atının kuyruğunu bağlayıp düşmanın üstüne korkusuzca atılan Sultan Alparslan ve ordusunu bugün bir kez daha kemal-i hürmetle yad ediyoruz."

"İmansız olan paslı yürek sinede yüktür"

Ahlat ve Malazgirt önlerindeki ilk akınlardan, fethin ilk günlerinden bugüne kadar vatan, bayrak, millet ve ümmet için canlarını feda eden şehit ve gazilere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, şunları ifade etti:

"Malazgirt'te Rahva Ovası'nda düşmanı bozguna uğratan, Anadolu'nun cümle kapısını ardına kadar açan o güçlü irade bugün işte buradadır. 'Şu anda Malazgirt'teki gazilerin Allah adına ant içtikleri minberin önünde ve Allah'a yükselen ellerin üstünde minberdeki yeşil perdenin harp meydanlarından gelen rüzgarla kabardığını adeta görür gibiyim.' Merhum Nurettin Topçu üstadımızın işte bu sözlerle tarif ettiği o güçlü ruh bugün hamdolsun Malazgirt meydanındadır. Malazgirt'te omuz omuza destan yazan kahramanların uğruna hayatlarını feda ettikleri mukaddes değerler işte buradadır. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Sünnisi ve Alevisi ile Anadolu'nun gönül harcını muhabbetle yoğuran kurucu irade bugün buradadır. Asırlar boyunca yeryüzüne nizam vermiş i'la-yi kelimetullahı, bu davayı müdafaa etmiş o sarsılmaz inanç bugün hamdolsun buradadır. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum, Sultan Alparslan'ın zaferini Selahaddin Eyyubi ve ordusu ile buluşturan, Sultan Fatih'in emanetini Yavuz Sultan Selim'e ulaştıran işte bu imandır."

"İmandır bu cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür" dizelerini okuyan Erdoğan, "Mevlana'da Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş-ı Veli'yi de İdris-i Bitlisi'yi, Ahmed-i Hani'yi gören işte bu aşktır. Hazreti Ömer'i Hazreti Ali'den, Selman-ı Farisi'yi Suheyb-i Rumi'den ayırmayan o hikmetli bakış işte bu topraklarda mahfuzdur." dedi.

(Sürecek)