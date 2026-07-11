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Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam'ı Vahdettin Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.

Erdoğan, karşılama sonrası köşkün penceresinin önünde muhabbet ettiği Selam'a İstanbul'un bazı tarihi yapılarını gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lübnan Başbakanı Selam daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Kaynak: ANKA
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