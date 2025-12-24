Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Duran'ın NSosyal hesabından yaptığı paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı ve heyetinin yaşamını yitirdiği uçak kazası nedeniyle Menfi'ye başsağlığı dileklerini ileterek, enkaz bölgesinde yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkilerin son derece güçlü olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin Libya'ya gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
