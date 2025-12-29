Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkilerini her alanda geliştirmek için çalıştıklarını, işbirliğinin artarak süreceğini ifade etti.

Erdoğan, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanmasıyla Gazze'nin yeniden imarının başlamasını ümit ettiklerini, Türkiye'nin ve Kuveyt'in bu süreçte işbirliğinin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma gayretlerinin arttığını, Somaliland'ı tanıma kararının da bunlardan biri olduğunu, Somali'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

