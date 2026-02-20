Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'nda Kayacık Ailesini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazan ayının 2. gününde Beyoğlu'nda Ali ve Miyase Kayacık ailesini ziyaret etti. Ziyarette AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı. Erdoğan, ailenin büyük oğlu Mustafa'nın hastalığı hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve tedavisini takip edeceğini belirtti. İftar sonrası, Erdoğan vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazan ayının 2'nci gününde Ali ve Miyase Kayacık ailesini Beyoğlu'ndaki evini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarette AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir de eşlik etti. Kendisini kapıda karşılayan aile fertleriyle sohbet eden Erdoğan, ailenin büyük oğlu Mustafa'nın hastalığını öğrenmesi üzerine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, tedavisinin yakından takip edilmesi talimatını verdi. Aileyle beraber iftar yapan Erdoğan, evden ayrılırken kendisini kapının önünde bekleyen kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla da sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
