- Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

DOHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Stratejik Komite'nin 9'uncu toplantısı'na katılmak üzere Katar'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Stratejik Komite'nin 9'uncu toplantısına katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al Atiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

Türkiye-Katar ilişkilerinin tüm yönleriyle gözden geçirileceği Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'nda iki ülke arasındaki iş birliğinin muhtelif alanlarda daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak. Stratejik ortak Katar ile yapılacak görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor. Konsey toplantısı vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez İş Birliği Konseyi 44. Zirvesi'ne de katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin dönem başkanı olduğu Körfez İş Birliği Konseyi 44. Zirvesi'ne de resmi ziyaret kapsamında iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da eşlik ediyor.