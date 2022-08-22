Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının barışla sonuçlanması için her türlü gayreti gösterdiklerini belirterek, "Amacımız, inşallah uzak olmayan bir tarihte, Sayın Putin'le Sayın Zelenskiy'i de ülkemizde bir araya getirerek, bu krizi kökünden çözecek yolu açmaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya- Ukrayna savaşının barışla sonuçlanması için her türlü gayreti gösterdiklerini belirterek, "Amacımız, inşallah uzak olmayan bir tarihte, Sayın Putin'le Sayın Zelenskiy'i de ülkemizde bir araya getirerek, bu krizi kökünden çözecek yolu açmaktır." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesinin 1 milyon kitap kapasiteli yeni kütüphanesinin açılışının 12 Ağustos'ta yapıldığını anımsatan Erdoğan, Türkiye'nin kütüphane atılımıyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapma imkanı bulduklarını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki Millet Kütüphanesi'nin ülke sınırlarını aşan prestijinin de doğru istikamette gittiklerini işaret ettiğini belirtti.

Erdoğan, geçen hafta Çorum ziyaretinde, yatırım bedeli 3 milyar 263 milyon lirayı bulan eser ve hizmetlerin resmi açılışını yaptıklarını, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde inşasına başlanan çok önemli bir savunma sanayi projesinin temelini attıklarını hatırlattı.

Çorum'da, 6 milyarlık yatırımla yapılan üç ayrı fabrikanın ilk etabının 2023'te hizmete alınacağını belirten Erdoğan, bu tesislerin yılda 2 milyar liralık katma değer üreterek, cari açığın azalmasına 4 milyar lira katkıda bulunacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Makine ve Kimya Endüstrisi şirketinin teknoloji ve bilgi birikimi desteği ile kurulan tesisin her şeyiyle yüzde 100 yerli ve milli bir eser olacağını kaydetti.

Erdoğan, Nevşehir'de Hacı Bektaşi Veli Anma Programına katıldığını da hatırlatarak, "Hünkarın 'bir olalım iri olalım diri olalım' tevhidini cem olduğumuz canlarla paylaştık. Hazreti Hünkarın 'gelin canlar bir olalım' çağrısına milletimizin, İslam aleminin ve dünyanın her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğu bir dönemde Hacıbektaş'tan verdiğimiz mesajların tüm gönüllerde makes bulduğuna inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ın Türkiye'ye resmi ziyaretini, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirdiğini aktaran Erdoğan, "Dün akşam da ailece birlikte İstanbul'da bir arada olduk ve oradan da yine hem iki ülke arasında bundan sonra atacağımız adımların da müzakeresini birlikte yaptık." dedi.

Rusya- Ukrayna savaşı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en önemli kriz başlığı olan Rusya- Ukrayna savaşının Türkiye ile tüm insanlığı ilgilendiren sonuçlar doğuran etkilerinin devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye olarak bu savaşın önce önüne geçmek, ardından da barışla sonuçlanması için her türlü gayreti gösterdiğimize herkes şahittir. Tahıl krizinin önüne geçecek mekanizmanın kurulması da yine bizim gayretlerimizle mümkün olmuştur. Dünya tahıl üretiminin üçte birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna'nın gerçekleştirdiği göz önüne alındığında, sadece Ukrayna tahılının, ülkemiz üzerinden dünyaya gönderilmeye başlanması bile insanlık için başlı başına kritik bir gelişmedir. Ülkemizin Rusya-Ukrayna krizinde sergilediği dengeli, barışçı ve çözüm odaklı yaklaşımın önümüzdeki günlerde diğer alanlarda da müspet neticelere tahvil edilmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz."

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 5 Ağustos'ta Soçi'de bir araya geldiğini hatırlatarak, Putin ile iki ülke ilişkilerini, bölgedeki diğer gelişmeleri ve Ukrayna Savaşı'nı görüşme imkanı bulduklarını aktardı.

Ukrayna'da geçen hafta düzenlenen Üçlü Zirve'yi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Amacımız inşallah uzak olmayan bir tarihte Sayın Putin'le Sayın Zelenskiy'i de ülkemizde bir araya getirerek, bu krizi kökünden çözecek yolu açmaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabının konut teslim törenine de katıldığını belirterek, "Esenler'deki 60 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi, konutları, eğitim ve ibadet kurumları, yeşil alanları, her türlü sosyal ve kültürel ihtiyacı karşılayacak alanlarıyla gerçekten İstanbul'a yakışır bir eserdir." diye konuştu. Erdoğan, projenin yıl sonuna kadar etap etap süratle tamamlanacağını bildirdi.

Manisa'ya yaptığı ziyarete de değinen Erdoğan, burada kuru üzüm alım fiyatını kilogramda 27 lira olarak açıkladıklarını hatırlattı.

Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı yarın misafir edeceğini, çarşamba günü Müteahhitler Birliğinin Ödül Töreni'ne katılacağını belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile perşembe günü Ahlat'ta, cuma günü Malazgirt'te programlara katılacağını kaydeden Erdoğan, "Anadolu'yu bizlere vatan olarak bırakan ecdadımızı yad edeceğiz. Cuma namazımızı inşallah Malazgirt'te kılacağız. Diyanet İşleri Başkanımızın imametinde inşallah Cuma namazımızı orada ifa edeceğiz. Önümüzdeki haftanın ilk gününü de Büyük Taarruz'un 100. Yılının heyecanını Kütahya ve Afyonkarahisar'daki programlarda vatandaşlarımızla birlikte yaşayacağız. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda durmadan, duraksamadan, çalışmaya, eser ve hizmet üretmeye, mücadeleye kesintisiz devam edeceğiz." diye konuştu.

(Sürecek)