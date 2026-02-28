Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar programının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Ayşe Eren Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek burada öğrencilerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Ayşe Eren Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Hangar İstanbul'da gerçekleştirilen iftar programının ardından Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Ayşe Eren Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

Burada öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan
