Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nin açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nin açılışında konuştu ve caminin özelliklerini anlattı. Açılışa TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı. Erdoğan, duaların kabul olması için niyazda bulunurken, pazar gününü hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nin açılışında; "Bu semt adeta böyle bir camiye hasretti. Dedik ki 'Buraya bu camimizi inşa edelim.' Kısa zamanda da inşası gerçekleşti, 750 milyon Türk lirasına da bu bitirildi… Burada yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Bu arada tabii pazar gününü de unutmuyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nin açılışını yaptı. Açılışa TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı.

Erdoğan burada şöyle konuştu:

"Bu semt adeta böyle bir camiye hasretti. Dedik ki 'Buraya bu camimizi inşa edelim.' Kısa zamanda da inşası gerçekleşti, 750 milyon Türk lirasına da bu bitirildi. Rabbim camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kuran nidalarını eksik etmesin diyorum.

Camimizde 11 bin kişi kapasiteli kapalı alan, 9 bin kişi de yarı açık ve açık mekanlarda olmak üzere toplam 20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecektir. 929 araçlık otoparkı, atölyeleri, kütüphanesi, çok amaçlı salonu, kafeteryasıyla her şey en ince detayına kadar düşünülmüş, camimizin Beşiktaş'ta çok önemli bir ihtiyacı gidereceğine inanıyorum.

"PAZAR GÜNÜNÜ DE UNUTMUYORSUNUZ"

Burada yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Bu arada tabii pazar gününü de unutmuyorsunuz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."