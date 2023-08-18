Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan şüpheli Fatih Emre H. çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan şüpheli Fatih Emre H. çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Yapay zeka ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit edip, bazı iş insanları ile üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan Fatih Emre H. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Fatih Emre H. savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Hakimlikte Fatih Emre H.'nin kendisini cumhurbaşkanlığında çalışan bir kişi olarak tanıttığı insanları arayıp para istediği belirtildi. Uygulamalar aracılığıyla ile kendi konuşmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesine döndürerek bu sesleri aradığı kişilere dinlettiğine de yer verilirken soruşturma kapsamında henüz mağdurların tespit edilememesi nedeni ile şüphelinin hangi miktarda maddi menfaat elde ettiğinin belirlenemediği kaydedildi. Hakkında birden fazla yakalama kararı bulunan Fatih Emre H. ifadesinde suçlamaları kabul etti. Hakimlik Fatih Emre H.'nin tutuklanmasına karar verdi.