Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabulüne ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi hazırlıkları, İttifak'ın gündemindeki başlıklar, bölgesel ve küresel konuları görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgedeki istikrarsız ortamın NATO müttefikleri arasındaki yardımlaşma ve dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, Ankara Zirvesi'nde müttefikler arasındaki dayanışmayı pekiştirecek ve İttifak'ın krizlere karşı her daim hazırlıklılığını destekleyecek kararlar alınmasını beklediklerini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin hava savunma sistemleri başta olmak üzere savunma sanayi alanında kapasitesini her geçen gün artırdığını, müttefik ülkelerle bu alanda iş birliğini daha da geliştirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Trans-Atlantik bağın muhafazasının vazgeçilmez önemde olduğunu, Türkiye'nin İttifak'ın Avrupa ayağının daha fazla sorumluluk üstlenmesini beklediğini belirten Erdoğan, bu noktada Avrupa Birliği üyesi olmayan Avrupalı müttefiklerin, Birliğin savunma girişimlerinden dışlanmasının, amaca hizmet etmeyeceğinin altını çizdi.

Türkiye'nin İran'a yönelik saldırılarla başlayan süreçte kendini barışın ve diplomasinin tarafında konumlandırdığına dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nın da barışla neticelenmesi için devrede olduğunu, müzakerelerin yeniden canlandırılması ve liderler düzeyinde görüşmelere başlanabilmesi için gayret gösterildiğini kaydetti.

