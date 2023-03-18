Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği oyuncağı deprem bölgesine gönderdi

Ordu'da lise öğrencisi Hatice Şeyda Burhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendine verdiği oyuncak bebeği deprem bölgesindeki çocuklara gönderdi.

Depremin yaralarını sarmak için deprem bölgesinde bulunan, çocukların ayağına giden ve onları bir nebzede olsa yaşadıkları tramvayı unutturan Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBK) yine çocuklar için seferber oldu. Bu çerçevede OBBKT, oyunlarını biletle değil oyuncak karşılığı sahneledi. Oyuncak olan biletler, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilecek.

Oyuna girmek isteyenler çeşitli oyuncak ve kitaplarını getirirken, Ordu Proje Anadolu İmam Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Hatice Şeyda Burhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmanın ardından kendisine hediye ettiği oyuncak bebeği, deprem bölgesine gönderdi.

"Değerli bir insan hediye etmişti, depremzede kardeşlerimizin bizden fazla ihtiyacı var"

Lise öğrencisi Hatice Şeyda Burhan, "Bu oyuncağı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hediye etmişti, ben de depremzede kardeşlerimize göndermek istiyorum. Bu oyuncağı gönderdiğim için biraz üzgünüm çünkü çok değerli bir insan verdi fakat depremzede kardeşlerimizin benden daha fazla moral ve motivasyona ihtiyacı var. İnşallah bu kötü günleri atlatır ve eski sağlığımıza kavuşuruz" dedi.

"Deprem bölgesindeki çocukların psikolojisi için iyi olacak"

Yıldız Yılmaz isimli lise öğrencisi de tiyatro oyununda böyle bir proje uygulanmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Yılmaz, "Bunu çok hoş buldum. Deprem bölgesindeki arkadaşlarımızın psikolojisi için daha iyi olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Yusuf Zavalsız isimli öğrenci de projeye destek verdikleri için kutlu olduklarını, uygulamanın özellikle çocuklar için çok faydalı olduğunu belirtti. - ORDU