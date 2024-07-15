Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı İletişim Başkanlığı binasındaki dijital ekranda gösterildi. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerinin yer aldığı mesajda darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların fotoğrafları ile direnişe dair görseller de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndaki dijital gösterim ekranında yayınlandı.
DİJİTAL EKRANDA GÖSTERİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik ediyorum" şeklindeki mesajı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasındaki dijital ekranında gösterildi.
ŞEHİT DÜŞEN VATANDAŞLARIN FOTOĞRAFLARI DA YER ALDI
Ekranda, "Milletin Zaferi" başlığıyla, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların fotoğrafları ile direnişe dair görsellere de yer verildi.