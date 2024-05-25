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Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzasıyla Libya Büyükelçiliği'ne Güven Begeç Getirildi, 7 Üniversiteye Yeni Rektör Atandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararlarına göre, Libya Büyükelçiliği'ne Güven Begeç, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliği'ne Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar getirildi. Ayrıca, 7 üniversiteye yeni rektör atandı ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na Hakkı Alp, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'ne Bedri Sinan Gül atandı.

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Libya Büyükelçiliği'ne Güven Begeç, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliği'ne Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar getirildi, 7 üniversiteye ise yeni rektör atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre; Libya Büyükelçiliği'ne Güven Begeç, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliği'ne de Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla ayrıca; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'ne Musa Kazım Arıcan, Başkent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Hakan Özkardeş, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü'ne Zafer Asım Kaplancıklı, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğü'ne Ersoy Kocabıçak, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Mustafa Ege Yazgan, İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü'ne Şeyma Aydınoğlu, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü'ne ise Mustafa Kara atandı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na Hakkı Alp, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'ne de Bedri Sinan Gül getirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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