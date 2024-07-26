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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 11 üniversiteye rektör ataması yapıldı, üst düzey bürokratlar görevden alındı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla aralarında Anadolu ve Hacettepe'nin de bulunduğu 11 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Yine Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine Halim Özçevik atanırken, çok sayıda üst düzey bürokrat da görevden alındı.

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hacettepe Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi'nin de aralarında olduğu 11 üniversiteye yeni rektör atandı.

Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere birçok üst düzey bürokrat görevden alındı. Kararnameyle Türkiye'nin yeni Sudan Büyükelçisi Fatih Yıldız oldu.

ÜST DÜZEY BÜROKRATLAR GÖREVDEN ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çanakkale İl Müdürü Muhammet Mermer ile Çankırı İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım görevden alındı, 21 ile de yeni müdür atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliği görevlerine Mehmet Akif Akçalı ve Hasan Korkmaz atanırken, Buğra Yıldırım da Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün yönetim kurulu üyeliğine görevlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan ile Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Aydın ve Personel Genel Müdür Yardımcısı Erdal Aydın görevden alınırken, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Abdi Dölek atandı. Söz konusu Bakanlık bünyesinde çeşitli görevlere de 16 atama gerçekleştirildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDA BAZI ÜST KADEME YÖNETİCİLİKLERİNE ATAMA

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir ile Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut görevden alınırken, Tokat'a Hüseyin Kır, Ardahan'a ise Yusuf Uzantı yeni İl Milli Eğitim müdürü olarak görevlendirildi. Erdoğan tarafından Sağlık Bakanlığı'ndaki bazı üst kademe yöneticilerin görevlerinde de değişikliğe gidildi. Buna göre, Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Şali Yıldırım, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Hatiboğlu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Celal Şahin, Teftiş Kurulu Başkanı Davut Eker ve Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dursun Uyar görevden alındı. Erdoğan, Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine Halim Özçevik'i atadı. Ayrıca, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hasan Basri Velioğlu, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Mustafa Mahir Ülgü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ülker Kuğu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İsmail Öztürk, Teftiş Kurulu Başkanlığına da Erkan Hacıhafızoğlu getirildi.

11 ÜNİVERSİTENİN REKTÖRÜ DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Metin Topcuoğlu'nu atadı. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aytekin, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, Mudanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emin Karip, Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Murat Yülek ve Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Barış Tan atandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Hasan Turk:

Helal olsun

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