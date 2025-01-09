Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında yeni yılın ilk zirvesi! Masada kritik konular vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda bir araya geldi. İki liderin yeni yılın ilk yüz yüze görüşmesinde Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

PEŞ PEŞE AYRILDILAR

Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sona erdi. Bahçeli, Erdoğan'a kapıya kadar eşlik etti. Erdoğan'dan sonra Bahçeli'de konutundan ayrıldı. İki lider arasındaki son görüşme 14 Kasım 2024'te Beştepe'de gerçekleşmişti.

MASADAKİ KONULAR

İki liderin görüşmede, Bahçeli'nin geçtiğimiz yıl grup toplantısında yaptığı terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan çıkışı ve Dem Parti'nin ziyaretlerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Suriye'deki yeni dönemin de iki liderin gündeminde yer alacağı değerlendiriliyor. DEM Parti heyeti, İmralı ziyareti sonrasındaki siyasi parti turlarında ilk olarak Bahçeli ile bir araya gelmişti. Öte yandan, Erdoğan'ın 1 Ocak tarihinde dünyaya gelen Bahçeli'nin doğum gününü de tebrik etmesi bekleniyor.