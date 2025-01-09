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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında yeni yılın ilk zirvesi! Masada kritik konular vardı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli, yeni yılda ilk kez bir araya geldi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından iki lider de Bahçeli'nin konutundan peş peşe ayrıldı. İkilinin DEM Parti İmralı heyetinin ziyaretleri ve Suriye'deki yeni dönem gibi kritik konuları ele aldığı değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda bir araya geldi. İki liderin yeni yılın ilk yüz yüze görüşmesinde Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

PEŞ PEŞE AYRILDILAR

Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sona erdi. Bahçeli, Erdoğan'a kapıya kadar eşlik etti. Erdoğan'dan sonra Bahçeli'de konutundan ayrıldı. İki lider arasındaki son görüşme 14 Kasım 2024'te Beştepe'de gerçekleşmişti.

MASADAKİ KONULAR

İki liderin görüşmede, Bahçeli'nin geçtiğimiz yıl grup toplantısında yaptığı terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan çıkışı ve Dem Parti'nin ziyaretlerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Suriye'deki yeni dönemin de iki liderin gündeminde yer alacağı değerlendiriliyor. DEM Parti heyeti, İmralı ziyareti sonrasındaki siyasi parti turlarında ilk olarak Bahçeli ile bir araya gelmişti. Öte yandan, Erdoğan'ın 1 Ocak tarihinde dünyaya gelen Bahçeli'nin doğum gününü de tebrik etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında yeni yılın ilk zirvesi! Masada kritik konular vardı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Sizi toprak kabul etmeyecek.

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Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Huzurevinde buluşması gereken iki bunak milyonlarca insanın kaderini belirliyor koltuk sevdanız ne zaman bitecek acaba

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Haber YorumlarıDüsünür:

Gorusmeniz halkin faydasina degildir

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıJokerAllame:

çaylar demli olsun :)

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarıemre null:

serbest piyasa kalkmadikca ulke duzelmez fiyat artışları durdurulmalı ev kiraları asgari ucretin 3 te 1i olmali bunları konuşmalıyız vir de eğitim sistemini konusmaliyiz Ahlak toplumda çocuklarımızı Dini bütün öğretmenlerin ders vermesini isteriz ateist olanlar değil ateist öğretmen istemiyoruz duysun sesimizi istiyoruz

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıMapo 77:

bahceli 80 yasina geldin tahta sandelyeyi bi birakmadin

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Güneydoğu reisi Kürtmen beyi bahçeli :))

Yorum Beğen10
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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Yok mu indirecek bir abim

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Masaya neler yatırdılar acaba ?

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

emekliler sizi sildi ebediyen

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