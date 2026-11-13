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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasındaki görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum, Suriye'nin normalleşme adımları ile Libya'daki son durum da gündeme geldi.

Kaynak: AA