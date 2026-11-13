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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasındaki görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum, Suriye'nin normalleşme adımları ile Libya'daki son durum da gündeme geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasındaki görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum, Suriye'nin normalleşme adımları ile Libya'daki son durum da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasındaki görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum, Suriye'nin normalleşme adımları ile Libya'daki son durum da gündeme geldi.

Kaynak: AA
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