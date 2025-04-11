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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan
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MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti heyeti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımızın dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşme hem içerik hem ilerleyiş hem de simgesel ifade bakımından takdire şayandır" ifadelerine yer verdi.

Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme, siyasetin gündeminde yer tutmaya devam ediyor.

BAHÇELİ'DEN İLK YORUM

Söz konusu görüşmeye ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de ilk yorum geldi. Bahçeli görüşmeye ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımızın dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşme hem içerik hem ilerleyiş hem de simgesel ifade bakımından takdire şayandır" dedi.

"DEM Parti'nin tutarlı açıklamalarına ve gerçekçi adımlarına Sayın Cumhurbaşkanımızın müstesna, muteber ve mütekâmil şekilde muamelede bulunması terörsüz Türkiye umutlarını çok daha güçlendirmiştir" diyen Bahçeli, "Elbette PKK terör örgütünün kongresini toplayarak Siyonist ve emperyalist komploların devreye girmesine fırsat vermeden silah bırakması ve örgütsel feshi sonuçlandırması kısa süre içinde temin edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"ŞU GÜNLER KIRILGAN VE NAZİKTİR"

Bahçeli ayrıca "Üçüncü tarafların suyu bulandırmasına, akılları çelmesine, nifak kazanını ateşlemelerine azami düzey ve ölçüde hazırlıklı olmanın yanında tedbir ve temkini elde bırakmamak esasen ve usulen zorunluluktur. Şu günler oldukça kırılgan ve naziktir.

Karşılıklı güven, empati ve hoşgörü çemberinde terörsüz Türkiye vuslatının şafağı sökmelidir. Türkiye'nin iç barış ve huzur ortamı sağlam esaslara bağlanmalı, aziz milletimizin her evladı kardeşlik ve kucaklaşma faziletiyle vatanına, bayrağına, mukaddesatına, dokunulmaz hayat ve varlık haklarına sahip çıkmalıdır" dedi.

CHP'YE YÜKLENDİ

Öte yandan Bahçeli yaptığı açıklamada CHP'ye de yüklendi. "CHP, içine düştüğü yolsuzluk batağında çırpına çırpına dibe inerken, hukukun karşısında mücrim siyasetçiler hesaba çekilirken, bu zihniyetin Türkiye'ye muhalefet çıtasını yükseltmesinin elbette demokratik bir karşılığı olacaktır" diyen Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Tek adam rejimi söylemini maksatlı ve marazi şekilde diline dolayan CHP Genel Başkanı'yla siyasi ve ideolojik yandaşlarının, hakkında vahim iddialar bulunan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde soygun düzeni kurduğu tanık ve delillerle ifade edilen tek bir şahsı aklama ve arkalama girişimi derin bir çelişki, anti demokratik bir savrulmadır.

İç cephemizin gücüne güç katmasını, milli birlik ve dayanışma ruhumuzun muktedir ve muvafık yapısını bir türlü kabullenemeyen, en küçük hazım belirtisi gösteremeyen CHP Genel Başkanı ve yönetiminin terörsüz Türkiye hedefinden dolayı bunaldığı, korkuya kapıldığı da açıkça anlaşılmaktadır.

Onların korkuları Türkiye'nin baharıdır. Onların kabusları Türk ve Türkiye Yüzyılının müjdesidir. Terörsüz Türkiye aynı zamanda süper güç Türkiye'nin mukaddimesidir."

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıZeki Celik:

REİS ve BAHÇELİ ülke yönetiyor fetö gibi vatan hainliği ve Şarapcı cehepe gibi para çalmıyorlar

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme195
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Haber Yorumlarımutluw can:

:)) sizin siyasetinizin taaa ..

Yorum Beğen159
Yorum Beğenme39
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Haber YorumlarıSefs:

TAKDİR EDECEGİNE,SEN NEDEN KATİLMADİN BE DEDE,SENİDE GORMEK İSTERDİK DEMLENİRKEN....

Yorum Beğen150
Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

CHP yapınca vatan haini dimi söylenecek çok söz varda neyse

Yorum Beğen156
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıSemih Serinkan:

mezardanmı takdir etti acaba

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıMengele:

Bahceli dikkat et DEM cumhurittifskina gelirse sana ihtiyac kalmayacak

Yorum Beğen107
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Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

nerden neteye kimler kimlerle

Yorum Beğen87
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Haber YorumlarıOkan Okan:

buyuk adam ne milliyetçi ne ülkücü bıraktı toptan temizledi apoya destekçi haline bianda getirdi çok büyük adam

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Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıOrhan ŞENGÜL:

Erdoğan'ın İsrail'le ilgili son haberi neden yoruma kapalı? "Kelam çok eylem yok, kürsü siyasetçiliği zirvede, Filistin'in varlığı unutulurken artık sadece Gazze'yi konuşuyoruz. Üstelik onu da kurtarmak konuşulmuyor, anca lanet okuyup kınıyoruz. Müslümanlar topraklarından sürülecekler, buna kimse dur diyemiyor. Yazıklar olsun." dememizden mi çekiniyorsunuz yandaşlar?

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıAlkurt:

Sevgili Bahceli, dikkat Edin..Bu kekolar ne istiyor neye bedel l, ne vereceksiniz..halkinda bilmeye ihtiyaci var.

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme9
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