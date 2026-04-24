Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşarak hayaline kavuşan Mutlucan duygularını anlattı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Mutlucan Korkmaz, en büyük hayali olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmasında yaşadığı duyguları anlattı.

Anadolu Ajansının (AA), "Bayrak" şiirini duygulu şekilde okuyan 3 yaşındaki Gülsu Işıl Korkmaz'ı konu alan haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini gözyaşları içinde dile getiren ağabeyi Mutlucan Korkmaz'ın Cumhurbaşkanı'nı görme dileği gerçek oldu.

Gülsu Işıl ve Mutlucan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Ankara dönüşünde kardeşler, Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'ü ziyaret etti.

"Cumhurbaşkanımızı görünce iki bayramı birlikte yaşamış oldum"

Mutlucan Korkmaz, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Hayallerine kavuştuğunu belirten Korkmaz, "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ben ona daha çok bir şeyler diyecektim ama ağlamaktan diyemedim. Sohbet edecektim, elini öpecektim, heyecandan yapamadım. Bir daha bir araya gelirsek bu sefer onunla konuşurum, elini öperim. Aynı şiiri yine okurum ve yine çok mutlu olurum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında çok duygulandığını dile getiren Korkmaz, "Cumhurbaşkanımızın adını duyduğumda çok heyecanlandım. 23 Nisan bizim bayramımız, Sayın Cumhurbaşkanımızı görünce de iki bayramı birlikte yaşamış oldum." ifadelerini kullandı.

Baba Mutlu Korkmaz da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edildiklerinde büyük heyecan yaşadıklarını kaydederek, "İki evladımın da Sayın Cumhurbaşkanımızı görmesi, duygulu anlar yaşamaları beni çok mutlu etti, gururlandırdı. Bir baba olarak bu kadar insanı sevindirebilmek çok kıymetli." diye konuştu.

Anne Yasemin Korkmaz da AA'nın haberinin ardından çocuklarının hayatlarında unutamayacakları anılar biriktirdiğini ifade etti.