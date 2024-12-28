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Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı hesaplayarak atacağız

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2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kusura bakmayın, çatlasanız da patlasanız da biz adımlarımızı hesaplayarak atacağız." ifadelerini kullandı. İşverenin daha fazla ücret vermek istiyorsa verebileceğinin altını çizen Erdoğan, "Biz tabanı belirliyoruz. Daha fazla vereceksen ver elini tutan yok." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

2025 yılı için 22 bin 104 lira olacağı açıklanan asgari ücret ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kusura bakmayın, çatlasanız da patlasanız da biz adımlarımızı hesaplayarak atacağız. " dedi.

"BİZE GÜVENEN MİLLETE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATMAK İSTEMİYORUZ"

"Bizim siyasetimiz hizmet ve eser siyasetidir. Bizim siyasetimiz millete karşı dürüst olma, şeffaf olma siyasetidir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek şahsen gerek iktidar gerekse AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir insanımızın serzenişine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Her zorluğun farkındayız. Hangi işi yaparsa yapsın 85 milyon vatandaşımızın her ferdinin derdini, talebini ve sorunlarını çok ama çok iyi biliyoruz. Bizim siyasetimiz hizmet ve eser siyasetidir. Bizim siyasetimiz millete karşı dürüst olma, şeffaf olma siyasetidir. Bize güvenen bu aziz millete hayal kırıklığı yaşatmak istemiyoruz."

"UCUZ SİYASET TARZINI ELİMİZİN TERSİYLE İTTİK"

Günü birlik hesapların yakın geçmişte millete çok vakit kaybettirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Kim ne veriyorsa benden 5 fazlası' anlayışı geçmişte çok ağır bedeller ödetti. 'Benden sonrası tufan' diyenler geride telafisi yıllar sürecek enkazlar bıraktılar. AK Parti olarak ucuz siyaset tarzını 2002'den beri hep elimizin tersiyle ittik." dedi.

Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı hesaplayarak atacağız

"FAİZİ KESİNLİKLE İNDİRMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Lüks ürünler dışında temel ihtiyaç maddelerinin vatandaşlara uygun şekilde ulaştırılması için yeni mekanizmalar kuracaklarını belirten Erdoğan, enflasyonu olması gereken seviyeye indireceklerini söyledi. "Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin." ifadelerini kullandı.

"ÇATLASANIZ DA PATLASANIZ DA ADIMLARIMIZI HESAPLAYARAK ATACAĞIZ"

"Asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıkladık. Birileri çatladı patladı." diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Kusura bakmayın, çatlasanız da patlasanız da biz adımlarımızı hesaplayarak atacağız. Yüzde 30 artış enflasyon hedefinden yüksek olmasına rağmen bu bizim de içimize sinen emekçimizin alın terinin tam karşılığı olan, belki birilerine göre tutar değildir ama rakam ortada görünen o ki bu hesap yerine oturdu. Bu istihdam enflasyon gelir arasında dengeyi gözeten bir rakamdır. İşveren daha fazla vermek istiyorsa versin. Biz tabanı belirliyoruz. Daha fazla vereceksen ver elini tutan yok."

Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı hesaplayarak atacağız
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (45)

Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Hadi ordan..Suriyelilere gösterdiginiz duyarlılığı kendi milletinize göstermediniz..

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Haber YorumlarıUğur Onur:

Her zamanki gibi yine yalan söylüyor.

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Haber YorumlarıSerdarHan:

Midem bulanıyor yaw sonu esad gibi olmasa iyi

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Haber YorumlarıIlhan Gunes:

ağam bizimle maytap geçiyor

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Haber YorumlarıŞero null:

Eskiden seni çok seven biri olarak son 5 yıldır Ekranda yüzünü gördüğüm an kanalı değiştiriyorum. Zalim denilen Netanyahu dahi en azından vatandaşına sahip çıkıyor. 17.000 tl emekli maaşı nedir hiç mi göz akıl mukayese yapamaz. Yazıklar olsun bir gazi olarak varsa hakkım haram zehir zıkkım olsun.

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Haber YorumlarıKenan Star:

emekliye zam yap

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Haber YorumlarıKadir Yıldırım:

Sayın cumhurbaskanim çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecegiz dediniz ezdirdiniz yazık değil mi emekliyle asgari ücretle calisana ben evime et alamiyorum evim kira 2 tane çocuğum var harçlık veremiyorum

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Haber YorumlarıIlhan Gunes:

birazda kendi zevk ve sefalarindan vazgeçsin bizde diyelim yaşanan zorluğun farkinda

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Haber YorumlarıBlack Mamba:

Silivri soğuktur söyleyeceklerim bende alsın yaz gelsin söylerim

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Haber YorumlarıMESUT DOGAN:

emekliye asgari ücretliye memura kulak tıkanıyor farkindaysan kendin ve avanelerin maaş almayacak çünkü hak etmiyorsunuz. emekli asgari ücretli ve memura vereceksiniz.vermezseniz erken seçimde görüşmek dileğiyle hoscakal

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