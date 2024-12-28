Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı hesaplayarak atacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

2025 yılı için 22 bin 104 lira olacağı açıklanan asgari ücret ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kusura bakmayın, çatlasanız da patlasanız da biz adımlarımızı hesaplayarak atacağız. " dedi.

"BİZE GÜVENEN MİLLETE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATMAK İSTEMİYORUZ"

"Bizim siyasetimiz hizmet ve eser siyasetidir. Bizim siyasetimiz millete karşı dürüst olma, şeffaf olma siyasetidir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek şahsen gerek iktidar gerekse AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir insanımızın serzenişine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Her zorluğun farkındayız. Hangi işi yaparsa yapsın 85 milyon vatandaşımızın her ferdinin derdini, talebini ve sorunlarını çok ama çok iyi biliyoruz. Bizim siyasetimiz hizmet ve eser siyasetidir. Bizim siyasetimiz millete karşı dürüst olma, şeffaf olma siyasetidir. Bize güvenen bu aziz millete hayal kırıklığı yaşatmak istemiyoruz."

"UCUZ SİYASET TARZINI ELİMİZİN TERSİYLE İTTİK"

Günü birlik hesapların yakın geçmişte millete çok vakit kaybettirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Kim ne veriyorsa benden 5 fazlası' anlayışı geçmişte çok ağır bedeller ödetti. 'Benden sonrası tufan' diyenler geride telafisi yıllar sürecek enkazlar bıraktılar. AK Parti olarak ucuz siyaset tarzını 2002'den beri hep elimizin tersiyle ittik." dedi.

"FAİZİ KESİNLİKLE İNDİRMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Lüks ürünler dışında temel ihtiyaç maddelerinin vatandaşlara uygun şekilde ulaştırılması için yeni mekanizmalar kuracaklarını belirten Erdoğan, enflasyonu olması gereken seviyeye indireceklerini söyledi. "Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin." ifadelerini kullandı.

"ÇATLASANIZ DA PATLASANIZ DA ADIMLARIMIZI HESAPLAYARAK ATACAĞIZ"

"Asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıkladık. Birileri çatladı patladı." diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Kusura bakmayın, çatlasanız da patlasanız da biz adımlarımızı hesaplayarak atacağız. Yüzde 30 artış enflasyon hedefinden yüksek olmasına rağmen bu bizim de içimize sinen emekçimizin alın terinin tam karşılığı olan, belki birilerine göre tutar değildir ama rakam ortada görünen o ki bu hesap yerine oturdu. Bu istihdam enflasyon gelir arasında dengeyi gözeten bir rakamdır. İşveren daha fazla vermek istiyorsa versin. Biz tabanı belirliyoruz. Daha fazla vereceksen ver elini tutan yok."