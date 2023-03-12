Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Biz can derdindeyiz o yalan derdinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gitti. Kırıkhan ilçesinde yaptığı konuşmada Erdoğan, "Maalesef bu ana muhalefetin başındaki zat, çiftçilere destek verilmediğinden bahsediyor. İşi gücü yalan. Biz can derdindeyiz o ise yalan derdinde. Böyle bir felaketi yaşarken böyle iftira içerisine girilir mi? Şahsımın buraya gelmediğini söyleyecek kadar yalancı. 3 kez kendim geldim, arkadaşlarımla birlikte buralarda oldum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gitti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ettiği Erdoğan, Kırıkhan'da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Bu depremler hepimizi yasa boğan can kayıplarına ve yıkımlara yol açtı. Son asırda maruz kaldığımız en ağır felaketti. Deprem günü ülkemizde ağır kış şartları geçerliydi. Biz bir an önce vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Devlet ve millet hep beraber deprem bölgesine doğru adeta sel olup aktık. Neredeyse yarım milyon insan bölgede görev üstlendi.

"DEVLET TÜM KURUMLARIYLA İLK GÜNDEN BERİ SAHADA"

Devlet tüm kurumlarıyla ilk günden beri sahada. Hatay Havalimanı'nı hemen onarmaya başladık. Depremde zarar gören Hatay Havalimanı'nı 1 hafta içinde yeniden işler hale getirerek çalışmaların kolaylaşmasını sağladık. Ama gel gör ki ana muhalefet havalimanını biz onardık yalanını ortaya koydu. Oranın hafriyatını biz taşıdık yalanını ortaya attı. Yaptıkları böyle bir şey yok.

"YENİ KUYULARLA BİRLİKTE SU SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

Bugün üçüncü kez Hatay'a gelmiş oluyorum ve Cumhur İttifakı olarak da buradayız. İnşallah Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız. Yeni konutların inşası için gereken hazırlıkları da süratle yürütüyoruz. Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz. Kırıkhan'da inşa edeceğimiz konut sayısı ise 15 bin 785'tir. Katar'dan gelen yüksek standartlı konteynerlerde önceliği buraya veriyoruz. Kullanma suyundaki sorun hala çözülemedi. Yeni kuyularla birlikte bu sorunu da çözeceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NUN İŞİ GÜCÜ YALAN

Kardeşlerim seyyar tuvalet ve duş sistemlerin yaygınlaşmasıyla bu konudaki ihtiyaç karşılanmıştır. 10 bin liralık ödemeler tamamlanmak üzere. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100'er bin lira ödeniyor. 15'er bin lira taşınma ve 3 ila 5 bin lira arasında kira desteği başladı. Ama akşam yalan sabah yalan maalesef bu ana muhalefetin başındaki zat, çiftçilere destek verilmediğinden bahsediyor. İşi gücü yalan. Biz can derdindeyiz o ise yalan derdinde. İnsan iradesinin aşan hususların olmaması mümkün değildir. Böyle bir felaketi yaşarken böyle iftira içerisine girilir mi? Şahsımın buraya gelmediğini söyleyecek kadar yalancı. 3 kez kendim geldim, arkadaşlarımla birlikte buralarda oldum.

"SIKINTI YAŞADIYSANIZ BİZE DÜŞEN SİZDEN HELALLİK İSTEMEKTİR"

Şu ana kadar deprem bölgesinde 426 bin çadır kurduk, 2 ay içerisinde 100 bin konteyneri de faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Tek bir vatandaşımın bile deprem yüzünden yaşadığı şehri terk etmesine gönlümüz razı değil. Ne yapacaksak neyi başaracaksak burada başaracağız. Eğer sıkıntı yaşadıysanız bize düşen sizden helallik istemektir."