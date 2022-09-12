Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geleceğimizi kendi devletine, tarihine kinle, nefretle bakan değil, tarihinden gurur duyan gençlere emanet etmek istiyoruz" "Zihni ve kalbi boş, avare bir gençlik değil ilim, fikir ve erdem sahibi bir gençlik istiyoruz" "Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime tahsis...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geleceğimizi kendi devletine, tarihine kinle, nefretle bakan değil, tarihinden gurur duyan gençlere emanet etmek istiyoruz"

"Zihni ve kalbi boş, avare bir gençlik değil ilim, fikir ve erdem sahibi bir gençlik istiyoruz"

"Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime tahsis ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'de Arif Nihat Asya Anadolu Lisesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'de Arif Nihat Asya Anadolu Lisesinde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zihni ve kalbi boş, avare bir gençlik değil ilim, fikir ve erdem sahibi bir gençlik istiyoruz. Geleceğimizi kendi devletine, halkına, tarihine kinle, nefretle, öfkeyle bakan değil, tarihinden gurur duyan, ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla yanan gençlere emanet etmek istiyoruz. Bunun adı Teknofest kuşağıdır. Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı mahiyetindeki bu kuşağın maddi ve manevi açıdan en donanımlı şekilde yetişmesini beka meselesi olarak görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sancaktepe'de Arif Nihat Asya Anadolu Lisesinde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı. Programa Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de katılım gösterdi.

"Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime tahsis ettik"

Programda konuşan Erdoğan, "Yeni eğitim ve öğretim yılının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Vatansever bir öğretmen olan Arif Nihat Asya binlerce öğrenci yetiştirmiş, onlara iyi insan olmayı, vatan ve bayrak sevgisini öğretmiştir. Şairimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Arif Nihat Asya'nın adını taşıyan bu lisemizde Türkiye'nin ilmi, akademik, sanat hayatına eşsiz katkılar yapan inanıyorum ki nice değerimiz çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları öğretmenlerimizin maharetli ellerinde inşallah bu sınıflarda yetişecektir. Şu anda karşımda duran gözleri ışıl ışıl evlatlarımızın her birinin ailelerine, ülkelerine hayırlı evlatlar olmalarını bekliyorum. Bu ulvi ideal uğrunda öğretmenlerimizin de gereken çabayı fedakarlığı göstereceklerine inanıyorum. Türkiye'nin dört bir yanındaki eğitim neferlerimizin tamamına hizmetleri gayretleri için ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi gencecik yaşta terör örgütleri tarafından bizden koparılan şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum.

Bundan 20 yıl önce göreve geldiğimizde ülkemizi üzerinde yükselteceğimiz dört sütunun ilkini eğitim, diğerlerini de sağlık, emniyet ve adalet olarak belirlemiştik. Eğitim konusundaki önceliğimizden asla taviz vermedik. Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime tahsis ettik. Derslik sayımızı ikiye katlayarak kalabalık sınıf sorununu çözüme kavuşturduk. Toplam 750 bin yeni öğretmen ataması yaparak eğitim ordumuzu güçlendirdik. Okullarımızı en modern imkanlarla donattık. Spor salonu sayımızı 2 bin 791'den 11 bin 860'a çıkardık. Laboratuar sayısını 21 bin 800'den 52 bin 870 seviyesine çıkardık.

Ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak velilerimizi kırtasiye dolaşmaktan kurtardık. Biz bir hafta, 10 gün kırtasiye dükkanlarının önünde sıraya girerdik, kitap defter alabilmek için. Şimdi yardımcı kaynakları da öğrencilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz. yıllardır hep geride bırakılan kız çocuklarının okullaşmaları için özel gayret gösterdik. Bizden önce yüzde 39 olan orta öğretimdeki kız çocuklarımızın okullaşma oranı bugün yüzde 90'lara ulaşmıştır. Köy okullarını daha modern bir anlayışla yeniden hayata kazandırıyoruz. Ağustos'tan bu yana binden fazla Köy Yaşam Merkezi'ni faaliyete geçirdik, inşallah bu rakamı en kısa sürede bin 500'e çıkarmış olacağız" dedi.

"Zihni ve kalbi boş, avare bir gençlik değil ilim, fikir ve erdem sahibi bir gençlik istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan devamında, "Zihni ve kalbi boş, avare bir gençlik değil ilim, fikir ve erdem sahibi bir gençlik istiyoruz. Geleceğimizi kendi devletine, halkına, tarihine kinle, nefretle, öfkeyle bakan değil, tarihinden gurur duyan, ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla yanan gençlere emanet etmek istiyoruz. Bunun adı Teknofest kuşağıdır. Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı mahiyetindeki bu kuşağın maddi ve manevi açıdan en donanımlı şekilde yetişmesini beka meselesi olarak görüyoruz. Türkiye'nin en önemli zenginliği olan genç nüfusunu, eğitim yoluyla en etkili lokomotifi haline getirmedikçe yaptığımız diğer hiçbir işin, eserin, hizmetin anlamı olmayacağını biliyoruz. Artık kendi ihtiyaçlarını idame ettirecek nüfusu dahi bulamayan Batı'nın bugün yaşadığı krize gelecekte biz de düşmemek için çocuklarımızı sıkı sıkıya sahip çıkarak yetiştirmek durumundayız. Öğretmenlerimiz, sizlerin ve velilerin desteğiyle Teknofest kuşağını en iyi şekilde yetiştireceğimize inanıyorum. Gençlerimizin küresel düzeyde sergiledikleri başarılar doğru istikamette gittiğimizin işaretidir. Güzel ülkemizin umudu yarını ve enerjisi sizlersiniz. Sizler anne babalarınızın olduğu kadar devletimizin ve milletimizin de gözbebeğisiniz. Sizlerin daha iyi eğitim alması için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Güçlü bir gelecek için geçmişinizi iyi öğrenmelisiniz. Türkiye artık gençlerini tehdit olarak gören eski Türkiye değil. Bugün gençlerine değer veren bir Cumhurbaşkanı'na, bir hükümete, bir yönetime, bir devlete sahipsiniz. Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya, hatta kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışan köksüzlere kulak asmayın. Şanlı tarihinizle gurur duyun, zaferlerinizle, kültürünüzle değerlerinizle her zaman iftihar edin. Büyüklere saygı göstermek, küçüklere şefkatle davranmak bizim kültürümüzün temel düsturlarıdır. Sosyal medyanın, televizyonun, oyun konsollarının sizi gerçeklerden kopuk sahte bir evrene hapsetmesine izin vermeyin. Aile fertlerinizle, akranlarınızla yapacağınız tatlı bir sohbetin yerini hiçbir bilgisayar oyunu dolduramaz. Oku, düşün, uygula, neticelendir. Okudukça ufkunuzun sınırlarının daha da genişlediğini göreceksiniz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüde öğrencilerle birlikte zil çalarak eğitim öğretim yılının açılışını gerçekleştirdi.