Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Macron ile görüştü! İşte masadaki konular
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Zirvesi için gittiği Güney Afrika'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransız mevkidaşı Macron Türkiye ile Fransa ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları görüştü.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.
  • Görüşmede Türkiye-Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
  • Erdoğan, Gazze'de ateşkesin korunması, insani yardımların ulaştırılması ve iki devletli çözümün önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda Zirve'nin düzenlendiği Johannesburg Expo Center'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik karşılıklı adımların önemli olduğunu vurguladı.

GÖRÜŞMEDE GAZZE VURGUSU

Gazze'de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaret eden Erdoğan, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye'nin bunu sağlamak için gayret gösterdiğini belirtti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasinin tüm imkanlarından faydalanılması gerektiğini kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin, savaşan tarafların barış odaklı müzakere zemininde buluşması için gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

ERDOĞAN "HERKES İÇİN ADİL VE MAKUL BİR GELECEK" OTURUMUNA KATILDI

Güney Afrika'nın ev sahipliğinde "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi Johannesburg Expo Center'da devam ediyor.

Zirve kapsamında yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ikinci ve son gününde, "Herkes İçin Adil ve Makul bir Gelecek: Kritik Mineraller, İnsana Yaraşır İş, Yapay Zeka" başlıklı oturuma katıldı.

Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen oturumda, katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün zirve marjında "Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme: Ekonomilerin inşası, Ticaretin Rolü, Kalkınmanın Finansmanı ve Borç Yükü" ile "Dirençli Bir Dünya-G20'nin Katkısı: Afet Riskini Azaltma, İklim Değişikliği, Adil Enerji Dönüşümü, Gıda Sistemleri" oturumlarına katılmış ve ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.

