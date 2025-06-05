Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Telefonda Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tebriği vesilesiyle kendisini arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgede kapsamlı normalleşmenin ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışçıl müzakerelerin önemine dikkat çekerek, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk Halkının Kurban Bayramı'nı da kutladı."

Kaynak: ANKA / Güncel
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