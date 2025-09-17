Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Arzın üstünde bir sancak, görkemli bir çınar olarak gördüğümüz Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Biliyorum, Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağlıca'daki Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesinin Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Kudüs'ün, nüfusu 2 milyarı bulan İslam aleminin ortak davası, hafızası ve mirası olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Arzın üstünde bir sancak, görkemli bir çınar olarak gördüğümüz Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Biliyorum, Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda, bundan 27 yıl önce ortaya koyduğumuz tavrı belki de hiçbir zaman unutmayacaklar. Varsın onlar öfke nöbetleri geçirmeye devam etsin. Biz Müslümanlar olarak Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız. Bütün semavi dinlerce kutsal kabul edilen Kudüs'ün tekrar barış, huzur ve güven şehri olması için mücadelemiz sarsılmaz bir azimle hız kesmeden, gerilemeden, gevşemeden devam edecektir. Aynı şekilde, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, toprak bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin kurulması için de tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

"Milletimizin, Bakanlığımızdan beklentisi her zaman yüksek olmuştur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, reisülküttaplığın 1523'te teşekkülüyle bugünkü manada temelleri atılan hariciye teşkilatının 500. yıl dönümünün 2023'te idrak edildiğini anımsatarak, bu köklü diplomasi mirasının, milletin aklı, feraseti ve sabrı ile yoğrulduğunu, daima saygı uyandırdığını ve örnek alındığını söyledi.

Erdoğan, "Bugün burada 2025 senesinde bu yeni karargahın temellerini atarken, aynı birikimin üzerine yenilerini ekliyoruz. Sizlerin de görevlerinizi bilgi, yetkinlik, fedakarlık ve öz güvenle 5 asırlık hariciye müktesebatının yanı sıra 2 bin yılı aşan devlet geleneğimizin rehberliğinde yerine getireceğinize gönülden inanıyorum. Milletimizin, Bakanlığımızdan beklentisi her zaman yüksek olmuştur. Bugün de karşı karşıya bulunduğumuz tehditlerin büyüklüğü bu beklentiyi daha da artırmaktadır. Bakanlığımızın bu beklentiyi karşılama noktasında en küçük bir zafiyete düşmeyeceğini çok iyi biliyorum." diye konuştu.

"Yerleşkemiz, Türkiye'nin küresel barış için verdiği mücadelenin yeni üssü olacak"

Dışişleri Bakanlığının bugün dünyanın hatırı sayılır diplomasi merkezleri arasında ilk sıralarda yer aldığına dikkati çeken Erdoğan, temelini atacakları yerleşkenin de hizmete girmesiyle Bakanlığın çalışma imkan ve kabiliyetlerinin daha da artacağını belirtti.

Yerleşkenin tamamlandığında Türkiye'nin küresel barış, istikrar ve adalet için verdiği mücadelenin yeni üssü haline geleceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada alınacak kararlar, yürütülecek müzakereler ve tüm dünyaya verilecek mesajlar inşallah ülkemizin küresel vizyonuna güç katacaktır. Temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz bu hizmet binasının hariciye teşkilatımıza layık ikonik bir eser olacağından hiçbir şüphe duymuyorum. Böyle bir projeye öncülük eden Dışişleri Bakanımızı, projeye destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Milli Savunma bakanlarımızı, projeyi yürütecek olan TOKİ Başkanlığımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Rabb'im bizlere hep birlikte yerleşkemizin açılışını da yapmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen tarafından dua edildi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyeleri butona basarak Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi'nin temeline ilk harcı döktü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerleşkenin yapımını üstlenen müteahhit firmanın yetkilisine inşaatın ne kadar sürede tamamlanacağını sordu.

Firma yetkilisinin "İki yılda tamamını bitireceğiz efendim" sözü üzerine Erdoğan, "İki yılda tamamını bitireceksin. Bu çok önemli. Ekran dışında salonda olanlar buna şahit. Ama bir de Türkiye geneli buna şahit." ifadelerini kullandı.

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da katıldı.

