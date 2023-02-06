Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremler sonrası tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başladı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen 7.4 şiddetindeki deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında "Sağlık Bakanlığımız, AFAD, valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır" ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Depremler sonrası sosyal medya hesabındabi bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

"TÜM KURUMLARIMIZ ÇALIŞMALARINA BAŞLADI"

İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.

"ÇALIŞMALARI KOORDİNE EDİYORUZ"

Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."