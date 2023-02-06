Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremler sonrası tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başladı
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen 7.4 şiddetindeki deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında "Sağlık Bakanlığımız, AFAD, valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır" ifadelerine yer verdi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.
Depremler sonrası sosyal medya hesabındabi bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.
Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."