Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem sonrasında) Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi ve 5 bin ahır olmak üzere toplam 171 bini aşkın bağımsız...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem sonrasında) Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi ve 5 bin ahır olmak üzere toplam 171 bini aşkın bağımsız bölümün inşa süreci başladı.