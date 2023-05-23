Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem sonrasında) Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi ve 5 bin ahır olmak üzere toplam 171 bini aşkın bağımsız...
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem sonrasında) Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi ve 5 bin ahır olmak üzere toplam 171 bini aşkın bağımsız bölümün inşa süreci başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem sonrasında) Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi ve 5 bin ahır olmak üzere toplam 171 bini aşkın bağımsız bölümün inşa süreci başladı."
Kaynak: AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel