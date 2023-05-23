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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Deprem sonrasında) Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi ve 5 bin ahır olmak üzere toplam 171 bini aşkın bağımsız...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem sonrasında) Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi ve 5 bin ahır olmak üzere toplam 171 bini aşkın bağımsız...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem sonrasında) Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi ve 5 bin ahır olmak üzere toplam 171 bini aşkın bağımsız bölümün inşa süreci başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem sonrasında) Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi ve 5 bin ahır olmak üzere toplam 171 bini aşkın bağımsız bölümün inşa süreci başladı."

Kaynak: AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Deprem Güncel Haberler

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