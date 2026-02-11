Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dem Parti'li Buldan ve Sancar'ı Kabul Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan İmralı Heyeti ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan İmralı Heyeti ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü

Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim! Yerlikaya duygusal sözlerle görevi Mustafa Çiftçi'ye bıraktı

İçişleri'nde devir teslim! Ali Yerlikaya duygusal sözlerle veda etti
Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze töreni programı belli oldu

Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze töreni programı belli oldu
İstanbul'un göbeğinde soygun girişimi! Kuyumcu vuruldu

Filmleri aratmayan soygun girişimi! Kuyumcu vuruldu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'da

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'de! İşte masadaki başlıklar
Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eşiniz mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane

''14 Şubat'ta Fener derbisi mi, eşiniz mi?'' sorusuna cevabı bomba