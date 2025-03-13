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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'terör' mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı iftar programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milletvekilleriyle bir araya gelen Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "Çok fazla uzamadan, fitneye mahal vermeden beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada "Çok fazla uzamadan, fitneye mahal vermeden beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen milletvekilleriyle iftar programının ardından dikkat çeken mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Terörsün Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmada milletvekillerimizin de katkısıyla önemli mesafe aldık" dedi.

"KISA SÜREDE NETİCE ALACAĞIZ

"Çok fazla uzamadan, fitneye mahal vermeden beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim" diyen Erdoğan, "Bizim gayemiz ilk günden beri açıktı. Türkiye'nin 40 yıldır ayağına bağ olan musibetten kalıcı bir şekilde kurtulmayı hedefliyoruz. Terörden nemalanan odaklarla da mücadele halindeyiz. Bu sefer menzilimize kazasız belasız varacağımıza inanıyorum. Gelin el ele verelim. Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratalım" ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA BİR ARAYA GELELİM İSTİYORUZ"

Konuşmasında muhalefete de mesajlar veren Erdoğan "Demokrasilerde iktidar ne kadar hayati öneme sahipse muhalefetin konumu da vazgeçilmezdir. Muhalefet, yapıcı eleştiriyle adeta yürütmenin tamamlayıcı unsurudur. siyasi hayatımızın her döneminde böyle bir anlayışla hareket ettik. Müspet katkılara asla kulak tıkamadık. Milletimizin siyaset kurumundan beklentilerini cesur adımlarla karşıladık.

Aynı tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz. Tansiyonu yüksek seyreden siyasi tartışmalara çok takılmadan, müşterek zeminde buluşmaya hassasiyet gösteriyoruz. Dış politika, güvenlik, ekonomi ve siyasetin demokratik alanının genişletilmesine dair konularda daha fazla bir araya gelelim istiyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'terör' mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

çözüm sürecindede öyle demiştiniz szin hatanızın bedelini bir sürü ana kuzusu asker ve polis şehit olarak ödedi

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Haber YorumlarıSeçkin:

Dış güçler bu işi bozar suçu atarız. Sandıkta gereken cevap vereceğiz Her şey güzel olacak

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Daha öncede almıştınız!!Yine alırsinız.!!!!Bu yapılanlar Dem'li milletvekillerinden oylarını alıp yenianayasa dediklerini meclisten gecırmek degilse ,yanıliyorsam adimı değiştirmezsem,dısarida da eşek gibi anırmazsam.adam değilim..Eğer bunu CHP yapsaydı neler söylerlerdi bir dusünun..Bu arada "kadere bak kimleeeeerrrr kimlerleeee berabeerr,kadere bak".....!!!

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Haber Yorumlarıruzga_r_23:

evet bizde süratla seçime gideceğiz inşallah

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Evet netice ortada... Suriyeye israil geldi... Yahudi komsumuz oldu...

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Haber Yorumlarımehmet:

umarım bir gün tüm yöneticiler gerçek bir yargı karşısında hesap verir.

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Haber YorumlarıRevolver:

hızlı bir şekilde oldu bittiye getirmeniz lazım zaten.. koyunların seçime kadar unutması lazım...

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Haber Yorumlarıibrahim ergül:

Chp ve diğer hain fitnecilere rağmen terörün bitmesi ümidiyle.

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Haber YorumlarıHaydo:

Millet suskun, zamanı gelince görürler tepkiyi. İsrail komşumuz oldu, halen daha konuşuyorlar. bop tıkır tıkır

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