Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'terör' mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada "Çok fazla uzamadan, fitneye mahal vermeden beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen milletvekilleriyle iftar programının ardından dikkat çeken mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Terörsün Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmada milletvekillerimizin de katkısıyla önemli mesafe aldık" dedi.

"KISA SÜREDE NETİCE ALACAĞIZ

"Çok fazla uzamadan, fitneye mahal vermeden beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim" diyen Erdoğan, "Bizim gayemiz ilk günden beri açıktı. Türkiye'nin 40 yıldır ayağına bağ olan musibetten kalıcı bir şekilde kurtulmayı hedefliyoruz. Terörden nemalanan odaklarla da mücadele halindeyiz. Bu sefer menzilimize kazasız belasız varacağımıza inanıyorum. Gelin el ele verelim. Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratalım" ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA BİR ARAYA GELELİM İSTİYORUZ"

Konuşmasında muhalefete de mesajlar veren Erdoğan "Demokrasilerde iktidar ne kadar hayati öneme sahipse muhalefetin konumu da vazgeçilmezdir. Muhalefet, yapıcı eleştiriyle adeta yürütmenin tamamlayıcı unsurudur. siyasi hayatımızın her döneminde böyle bir anlayışla hareket ettik. Müspet katkılara asla kulak tıkamadık. Milletimizin siyaset kurumundan beklentilerini cesur adımlarla karşıladık.

Aynı tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz. Tansiyonu yüksek seyreden siyasi tartışmalara çok takılmadan, müşterek zeminde buluşmaya hassasiyet gösteriyoruz. Dış politika, güvenlik, ekonomi ve siyasetin demokratik alanının genişletilmesine dair konularda daha fazla bir araya gelelim istiyoruz" diye konuştu.