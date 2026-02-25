Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Statü" Yanıtı: "İmralı Şu Anda Gerekli Olduğu Şekliyle Adalet Bakanlığı Tarafından İşletiliyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı konuşmasında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için söylediği "İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacaktır" sözleri anımsatılarak sorulan bir soru üzerine, "İmralı şu anda gerekli olduğu şekliyle Adalet Bakanlığı tarafından işletiliyor" yanıtını verdi.

(TBMM) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı konuşmasında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için söylediği " İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacaktır" sözleri anımsatılarak sorulan bir soru üzerine, "İmralı şu anda gerekli olduğu şekliyle Adalet Bakanlığı tarafından işletiliyor" yanıtını verdi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrasında TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün TBMM Grup Toplantısı konuşmasında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için söylediği "Madem 27 Şubat çağrısı barışçıl arayışları destekleyen ve teşvik eden demokratik bir eşiktir; o halde bundan sonrasında planlanan atılımların, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Terörsüz Türkiye'ye hizmet eden İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacaktır?" sözleri anımsatılarak sorulan bir soru üzerine, "İmralı şu anda gerekli olduğu şekliyle Adalet Bakanlığı tarafından işletiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı'ya statü' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Erdoğan'a soruldu! Tek cümlelik yanıt
500 milyon dolar serveti var! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

500 milyon dolar serveti var! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
15 yaşındaki Amine, silahla vurulmuş halde bulundu

15 yaşındaki Amine'nin esrarengiz ölümü! Evde korkunç halde bulundu
3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi

3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Düşen F-16'dan kafa karıştıran yeni görüntü! Havada 2 kere patlamış

Düşen F-16'dan kafa karıştıran yeni görüntü! Havada 2 kere patlamış