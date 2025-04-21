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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis İçin Taziye Mesajı: İnsani Trajediler Karşısında İnisiyatif Alan Bir Ruhani Liderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis İçin Taziye Mesajı: İnsani Trajediler Karşısında İnisiyatif Alan Bir Ruhani Liderdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik dünyasının dini lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in vefatı üzerine yayımladığı taziye mesajında, Papa Francis için ’’Farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze’deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi’’ ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik dünyasının dini lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in vefatı üzerine yayımladığı taziye mesajında, Papa Francis için "Farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in vefatı üzerine sosyal medya platfromu X hesabı üzerinden yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva'nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi. Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti'ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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