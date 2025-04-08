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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 500 bin liralık dava

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel hakkında "Cuntacı" ifadeleri nedeniyle 500 bin liralık tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,CHP lideri Özgür Özel hakkında 500 bin TL manevi tazminat davası açtı.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, konuyla ilgili açıklamasında "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultayda sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile 'cuntacı' vb. hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verdi.

İşte Hüseyin Aydın'ın o paylaşımı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 500 bin liralık dava

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özel, partisinin olağanüstü kurultayında yaptığı konuşmada "Ben bir Cumhurbaşkanına ne söylenebileceğini, ama bir cunta başkanın neden anlayacağını çok iyi bilen birisiyim. Maalesef bu süreçte muhatabım bir Cumhurbaşkanı değil, bir cunta başkanıdır" demişti.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Özel'in bu sözleri iktidar kanadını bir hayli kızdırdı. Bakanlar, milletvekilleri, hatta MHP lideri Devlet Bahçeli de Özel'in bu sözlerine tepki gösterdi. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cunta demek, CHP demektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 500 bin liralık dava
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (35)

Haber Yorumlarıq96x4fp7j7:

Ekonun fonundan öder , sıkıntı yok .

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Eko nun hortumladığı paralar tazminatı rahat karşılar. Bunlar demokrasi diyor, halkın iradesi diyor, ama halkın seçtiği lidere de her türlü hakareti ediyorlar. seçilen kendilerinden olursa o zaman demokrasi oluyor. karşı partiden ise demokrasi yok işte bunların demokrasi anlayışı

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Yorum Beğenme134
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

cunta: bir ülkede iktidarı silah zoruyla tutan yönetim demektir. erdoğan 23 senede her seçim döneminde MİLLETİN OYUYLA iktidar oldu. eğer bu cunta ise, 1923 /1950 arasında silahla ve SEÇİM YAPMADAN , KURULAN DİĞER SİYASİ PARTİLERİ ZORLA KAPATAN TEK PARTİ İKTİDARI NE OLUYOR? şerefi varsa cevap versin chp

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Reisin akşam yemegi parası çıktı :)

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Haber YorumlarıÖmer:

REİS ARKANDAYIZ, SENİ TEKRAR BAŞKAN SEÇECEĞİZ. BU NANKÖR HALKI GÜZELCE BİR HALLET.

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Yorum Beğenme142
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Haber Yorumlarıduygusal:

bazı hakimler nasıl olsa erdoğanın kontrolünde..adam tazminat davası açmakta rahat..özel davasını yandaş hakime yönlendirmesi çok basit

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Haber YorumlarıÖmer:

DÜNYA LİDERİMZİ TRUMP BİLE ÖVÜYOR.

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Haber YorumlarıÖmer:

TRUMP BİLE DÜNYA LİDERİMİZDEN KORKUYOR.

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Napicak 500 bin lirayı acaba!!!?

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Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıMehmet Elma:

??. lazım

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme16
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