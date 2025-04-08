Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 500 bin liralık dava

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,CHP lideri Özgür Özel hakkında 500 bin TL manevi tazminat davası açtı.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, konuyla ilgili açıklamasında "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultayda sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile 'cuntacı' vb. hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verdi.

İşte Hüseyin Aydın'ın o paylaşımı;

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özel, partisinin olağanüstü kurultayında yaptığı konuşmada "Ben bir Cumhurbaşkanına ne söylenebileceğini, ama bir cunta başkanın neden anlayacağını çok iyi bilen birisiyim. Maalesef bu süreçte muhatabım bir Cumhurbaşkanı değil, bir cunta başkanıdır" demişti.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Özel'in bu sözleri iktidar kanadını bir hayli kızdırdı. Bakanlar, milletvekilleri, hatta MHP lideri Devlet Bahçeli de Özel'in bu sözlerine tepki gösterdi. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cunta demek, CHP demektir" dedi.