Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ülkesini başkasına şikayet edenler vizyonumuzu anlayamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yönelik yaptığı açıklamalarda sert ifadeler kullanarak; "lkesini başkasına şikayet edenler vizyonumuzu anlayamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binası Açılış Töreni'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında muhalefete yüklenen Erdoğan, isim vermeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sert ifadeler kullandı.

"ÜLKESİNİ BAŞKASINA ŞİKAYET EDENLE VİZYONUMUZU ANLAYAMAZ"

"Biz Türkiye için büyük hayaller kurmakla kalmıyor bunları büyük hedeflere dönüştürüyoruz" diyen Erdoğan, "Daha sonra da bu hedefleri de tek tek hayata geçiriyoruz. Milletimizin teveccühüne mazhar olmak niyetinizdeyiz. Ülkesini başkasına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu anlayamaz. Batı karşısında eğilip bükülenler bizim bu dik duruşumuz anlayamaz. Boykot bahanesiyle kendi ekonomisine suikast teşebbüsünde bulunanlar bunu anlayamaz" sözlerini sarf etti.

"HIRSLARI AKILLARINI ESİR ALANLAR MÜCADELEMİZİ ANLAYAMAZ"

Erdoğan ayrıca "Hırsları akıllarını esir alanlar, kibirlerinin siyasi ihtiraslarının esiri olanlar bizim neyin mücadelesini verdiğimizi asla ve asla anlayamaz. Biz onları kendi küçük dünyalarında küçük kavgalarıyla baş başa bırakıyor, her zaman olduğu gibi yine işimize bakıyoruz. İşte bugün burada olduğu gibi ülkemize yeni eserler kazandırmaya bakıyoruz. Antalya Diplomasi Forumu'nda olduğu gibi Türkiye'nin itibarını artırmaya bakıyoruz. Biz bu millete güveniyoruz, bu millete inanıyoruz. Doğru bildiğimiz istikamette yürürken milletimizin bize daima destek olacağını biliyoruz" diye konuştu.

"HAVA LİMANI SAYIMIZI 60'A ÇIKARACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca şöyle konuştu: "2002 yılından bu yana 26 olan aktif havalimanı sayımız 58'e çıkardık. İstanbul Havalimanımız 2024 80,1 milyon yolcu ağırlayarak Avrupa'da birinci dünyada 7. sırada yer aldı. Önümüzdeki dönemde aktif havalimanı sayımızı Yozgat, Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla 58'den 60'a çıkaracağız. Biz Türkiye için büyük hayaller kurmakla kalmıyor bunları büyük hedeflere dönüştürüyoruz. Daha sonra da bu hedefleri de tek tek hayata geçiriyoruz. Milletimizin teveccühüne mazhar olmak niyetinizdeyiz.

"HAVACILIKTA KÜRESEL LİGDE EN ÜST SINIFTAYIZ"

Akdeniz'in incisi Antalyamız her yıl yerli ve yabancı turistlerimizi ağırlıyor. Şehrimize olan ilgi o kadar yüksek ki Antalya havalimanımız son iki yıldır 35 milyonluk kapasitesinin üstünde yolcuya hizmet veriyor. Bu sene 40 milyon kişiyi aşacağımız anlaşılıyor. Mevcut kapasitesinin %12 üzerinde hizmet veren Antalya havalimanımızın kapasitesini artırmak için adımlar attık. Artık Antalya Havalimanımız dünyanın her köşesinden 82 milyon misafire hoş geldiniz diyebilecek kapasiteye ulaştı. Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona çıkarttık.

Uçak park pozisyonunu da 108'den 172'ye getirdik. Böylece gurur verici olmasının yanı sıra her açıdan yenilikçi, vizyoner bir projeyi daha şehrimizin hizmetine sunuyoruz. Kamu-özel iş birliği kapsamında devletimizin kasasından tek bir kuruş dahi çıkmadan bu projeyi gerçekleştirdik. Bu kamu- özel iş birliğinin en güzide örneklerinden birisi oldu. Antalya havalimanımız çok daha fazla kişiye hizmet verecektir. 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde bulunan Türkiye'nin fırsatlarını en üst düzeye çıkartmak için 23 yılda pek çok yatırım geliştirdik. Havacılık anlamında küresel ligde en üst sınıfa yükselttik."