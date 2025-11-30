Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk için başsağlığı mesajı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "26'ncı ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekilimiz, yol ve dava arkadaşımız Cemal Öztürk'ün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, ailesine sabrıcemil, sevenlerine, Giresunlu kardeşlerime ve AK Parti'mize başsağlığı niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
