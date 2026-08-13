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Bu nasıl sevinç! Gol olunca pantolonunu sıyırdı

Bu nasıl sevinç! Gol olunca pantolonunu sıyırdı
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UEFA Süper Kupa'da Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında oynanan karşılaşmada İngiliz ekibinin beraberlik golünün ardından tribünlerde ilginç anlar yaşandı. Golü kutlayan bir Aston Villa taraftarı pantolonunu sıyırınca kalçası kısa süreliğine canlı yayın ekranlarına yansıdı.

Paris Saint-Germain ile Aston Villa'nın karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa mücadelesinde PSG öne geçerken, Aston Villa beraberlik golünü bularak skoru eşitledi.

Golün ardından tribünlerde büyük sevinç yaşandı. Aston Villa taraftarlarından biri kutlama sırasında pantolonunu sıyırdı. Taraftarın kalçası, kameraların tribünleri gösterdiği sırada kısa süreliğine ekranlara yansıdı.

KUPAYI PSG KAZANDI

Karşılaşmanın sonunda ise gülen taraf Paris Saint-Germain oldu. Fransız ekibi Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Kaynak: Haberler.com
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