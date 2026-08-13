Ankara'da 'change' yöntemiyle araç kimliği değiştirenlere operasyon

ANKARA'da hacizli, yakalamalı ve kaçak araçların 'change' yöntemiyle kimliklerinin değiştirildiği tespit edildi. 3 iş yerine düzenlenen operasyonda 4 motor ile 2 kesilmiş araç ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, hacizli, yakalamalı ve kaçak araçların 'change' yöntemiyle kimliklerinin değiştirildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında Ankara Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 oto yedek parça dükkanında arama yapıldı. Aramalarda, şase numarası silinmiş, kimliksiz, yakalamalı ve yurt dışı kaynaklı olduğu belirlenen 4 motor ile 2 kesilmiş araç ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen motor ve araçlar, kriminal inceleme yapılmak üzere laboratuvara gönderilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı