Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doktor Sadık Ahmet için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Doktor Sadık Ahmet'i ahirete irtihalinin 30'uncu yılında rahmetle yad ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Batı Trakya Türkü kardeşlerimizin sahip olduğu kazanımlarda büyük pay sahibi olan Doktor Sadık Ahmet'i ahirete irtihalinin 30'uncu yılında rahmetle yad ediyorum. Tüm imkanlarımızla Batı Trakya Türk Azınlığı'nın yanında olmaya bundan sonra da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.